Joe Biden envisage une visite en Israël après l’invitation de Netanyahu | Nouvelles du monde

Le président Joe Biden a apporté à Israël son soutien sans équivoque (Photo : AP/Getty) Le président américain Joe Biden envisage une visite en Israël, a déclaré un haut responsable de l’administration, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lancé une invitation. Aucune décision finale n’a encore été prise, a ajouté le responsable, mais un voyage représenterait une forte démonstration de soutien à Israël après l’attaque brutale du Hamas au début du mois. M. Netanyahu a fait cette offre au président lors d’un récent appel téléphonique, ont indiqué des responsables israéliens, sans que le bureau du Premier ministre n’ait fait de commentaire. Suivez les dernières nouvelles sur Israël et la Palestine sur notre blog en direct ici Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu au Moyen-Orient à la suite de cette incursion meurtrière pour tenter d’empêcher une escalade du conflit. Au moins 30 citoyens américains figuraient parmi les 1 400 personnes tuées lorsque le Hamas a attaqué un festival de musique et attaqué des kibboutzim le 7 octobre. Israël a riposté par un barrage de frappes aériennes dévastatrices sur Gaza, et son armée a déclaré avoir tué hier le cerveau derrière deux des massacres de kibboutz. Des milliers d’habitants de l’enclave ont également été tués par des missiles israéliens, et une offensive terrestre majeure semble imminente alors que les soldats font la queue à la frontière. Plus : Tendances

M. Biden a exprimé son soutien à Israël et n'a pas critiqué la campagne de bombardements, mais le président a appelé à la retenue dans une interview télévisée dimanche. M. Biden et M. Netanyahu se sont rencontrés à New York le mois dernier, avant l'incursion meurtrière du Hamas (Photo : AP) S'adressant à CBS News, il a déclaré que toute décision visant à réoccuper Gaza serait une « grave erreur ». Il a ajouté : « Écoutez, ce qui s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est le Hamas, et les éléments extrémistes du Hamas ne représentent pas tout le peuple palestinien. « Et je pense que ce serait une erreur de la part d'Israël d'occuper à nouveau Gaza. » Pendant ce temps, le Premier ministre Rishi Sunak a reçu hier soir le roi Abdallah II de Jordanie à Downing Street. Le numéro 10 a déclaré qu'il tiendrait d'autres discussions avec d'autres dirigeants mondiaux et partenaires internationaux afin de mettre l'accent sur l'arrêt de la guerre qui s'étendrait à l'ensemble de la région.

