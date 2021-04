Le PRÉSIDENT Joe Biden envisagerait d’envoyer des paiements en espèces en Amérique latine pour tenter d’arrêter l’afflux d’immigrants qui tentent de traverser la frontière.

Plus de 170 000 migrants ont été détenus à la frontière sud-ouest en mars – le nombre le plus élevé en 15 ans.

Certains enfants qui tentaient de traverser la frontière sans la surveillance d’un adulte n’avaient que trois ans

La Maison Blanche a promis que le plan ne consistait pas à distribuer des chèques aux gens Crédit: AFP

Les enfants dorment dans les bras de leurs parents en attendant de traverser la frontière Crédits: Getty

Roberta Jacobson, la coordinatrice de la frontière sud de la Maison Blanche, a déclaré: « Nous examinons toutes les options productives pour traiter à la fois les raisons économiques des migrations de personnes, ainsi que les raisons de protection et de sécurité. »

«La seule chose que je peux vous promettre, c’est que le gouvernement américain ne distribuera pas d’argent ou de chèques aux gens.»

Le Washington Post a rapporté que 172 331 migrants avaient été placés en détention.

«Le total comprenait 18 890 adolescents et enfants qui sont arrivés sans parents, une quantité record qui a dépassé la capacité d’accueil des États-Unis et a produit un entassement de crise à l’intérieur des tentes frontalières du gouvernement.

Des centaines d’enfants, certains âgés d’à peine trois ans, tentaient de traverser la frontière sans adulte.

La patrouille frontalière a rencontré 18663 enfants non accompagnés en mars, bien au-dessus des sommets précédents de 11475 en mai 2019 et 10620 en juin 2014.

L’agence a commencé à publier les chiffres en 2009. Auparavant, les adultes constituaient la grande majorité de ceux qui traversaient la frontière.

L’une des raisons de l’augmentation du nombre d’enfants était la décision de l’administration Biden d’exempter les enfants non accompagnés des pouvoirs liés à la pandémie d’expulser immédiatement la plupart des personnes du pays sans leur donner la possibilité de demander l’asile.

Plus tôt cette semaine, le président Biden a remercié les immigrants « courageux » d’avoir « choisi les États-Unis ».

Il a dit: «Vous avez tous une chose en commun: le courage.

«Le courage qu’il faut pour se sacrifier et faire ce voyage.

«Le courage de quitter vos foyers, vos vies, vos proches, et de venir dans une nation qui est plus qu’un lieu mais plutôt une idée.

« Vous avez gagné un nouveau titre égal à celui d’un président américain, le titre dont je suis le plus fier – citoyen. »

L’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, qui a révélé que 40% des Américains désapprouvaient la gestion par Biden de la poussée à la frontière sud.

Seulement 24 pour cent ont approuvé tandis qu’un tiers n’avait pas d’opinion.

Les remarques de Biden interviennent à un moment de pression accrue à la frontière et de critiques croissantes de la part des républicains qui affirment que la promesse de Biden d’une politique d’immigration plus humaine s’est retournée contre lui et a en fait déclenché une nouvelle vague de migration en provenance d’Amérique centrale.

Un haut responsable américain des frontières a déclaré mardi qu’il y avait plus de 6000 arrivées certains jours et il s’attend à ce que plus d’un million de personnes traversent cette année.

La crise à la frontière a été condamnée par la droite et la gauche.

Le président Joe Biden a déclaré que les immigrants étaient « courageux » et les a remerciés d’avoir choisi les États-Unis Crédit: Reuters

La patrouille frontalière a rencontré 18 663 enfants non accompagnés en mars Crédit: EPA

Des centaines d’enfants, certains âgés d’à peine trois ans, tentaient de traverser la frontière sans adulte