Joe Biden, entièrement vacciné, a du mal à trouver un masque lors d’un discours en plein air (VIDEO) – RT USA News

Le président Joe Biden a frénétiquement recherché son masque lors d’un discours en Géorgie, déclarant à ses partisans qu’il était «en difficulté», malgré le fait que le président était à la fois à l’extérieur et entièrement vacciné.

Lors d’un événement à Duluth jeudi pour marquer les 100 jours à la Maison Blanche, Biden a été filmé sur le podium à la recherche désespérée de son masque en vain.

«Où est mon masque?» Demanda Biden en cherchant dans son dossier et en regardant autour du podium. Toujours incapable de le trouver, la Première Dame Jill Biden a ensuite pris la relève de son mari, fouillant également dans son dossier tandis que le président disait à ses partisans via son micro: «Je cherche mon masque. J’ai des problèmes. »

Finalement, Biden sembla trouver le masque dans sa poche et leva le bras pour célébrer.

Les Américains sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à se demander pourquoi Biden avait même besoin d’un masque puisque le président était à la fois complètement vacciné et à l’extérieur.

Biden n’a-t-il pas juste annoncé si vous êtes complètement vacciné et à l’extérieur, il n’y a pas besoin de masque? Alors pourquoi diable en porte-t-il encore un, et encore moins en chercher frénétiquement un !! – Conor Shifflett (@ConorShifflett) 30 avril 2021

Le masque BS de Biden devient si fastidieux. Le vieil imbécile stupide n’a-t-il pas été vacciné? – David (@ singaporedavid1) 30 avril 2021

Selon les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les Américains vaccinés «Peut se rassembler ou mener des activités à l’extérieur sans porter de masque, sauf dans certains lieux et lieux bondés.» Biden a également partagé la nouvelle dans une allocution sans masque cette semaine, disant aux Américains que s’ils «Entièrement vacciné», « en plein air, » et « Pas dans une grande foule, vous n’avez plus besoin de porter un masque. »

Bien que l’événement de jeudi en Géorgie puisse être considéré comme un décor bondé, il n’y avait que quatre personnes sur scène avec Biden – la Première Dame et les sénateurs de Géorgie Raphael Warnock et Jon Ossoff, qui portaient tous leurs propres masques.

«Excusez-moi, mais pourquoi tous ces dweebs portent-ils des masques à l’extérieur? Je pensais que Biden avait décrété que les citoyens vaccinés n’avaient plus à se masquer à l’extérieur? » tweeté un utilisateur conservateur des médias sociaux, tandis que Biden a également été moqué par le membre du Congrès républicain de l’Arizona Andy Biggs et d’autres.

Une capture d’écran de Biden lors d’une réunion virtuelle sur le climat entre les dirigeants mondiaux la semaine dernière est devenue virale après avoir montré qu’il était le seul leader à ce moment-là à porter un masque facial. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden portait le masque pour envoyer un « un message » au monde et aussi parce qu’il y en avait d’autres avec lui dans la pièce à l’époque.





