Joe Biden, en Inde pour le G20, séjournera dans cet hôtel de Delhi. Détails ici

Le président américain Joe Biden est en route pour l’Inde pour le sommet du G20. Biden, qui devrait arriver ce soir, séjournera à l’hôtel ITC Maurya dans la capitale nationale.

Joe Biden fait partie des principaux dirigeants du Groupe des 20 (G20) qui participeront au sommet prévu les 9 et 10 septembre. Le président et la délégation américaine séjourneront à l’ITC Maurya, un hôtel de luxe 5 étoiles. hôtel situé à Chanakyapuri dans l’enclave diplomatique de New Delhi.

Les préparatifs sont en cours à l’hôtel pour accueillir Joe Biden et la sécurité a été renforcée dans la zone.

Des policiers et des paramilitaires ont déjà été déployés devant l’hôtel tandis que la circulation des véhicules a été restreinte sur certaines routes. Les commandos des services secrets américains occuperaient les couloirs et tous les étages de l’hôtel ITC Maurya.

CCI Mauryaa accueilli plusieurs anciens présidents des États-Unis dans le passé, dont Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. L’hôtel dispose de 411 chambres et 26 suites, chacune étant « un triomphe d’une esthétique époustouflante ».

Lorsque l’ancien président américain Donald Trump était en Inde en 2020, il a séjourné dans la grande suite présidentielle de l’ITC Maurya. À cette époque, la suite était interdite à la plupart du personnel de l’hôtel pour des raisons de sécurité. George Bush et Barack Obama avaient également séjourné dans la même suite.

Dans un tweet vendredi, Joe Biden a déclaré qu’il se rendait en Inde pour le sommet du G20. « Je me dirige vers le G20 – le premier forum de coopération économique internationale – en me concentrant sur la réalisation de progrès sur les priorités des Américains, sur les résultats pour les pays en développement et sur la démonstration de notre engagement envers le G20 en tant que forum capable de produire des résultats. Chaque fois que nous nous engageons, nous nous améliorons », a écrit M. Biden.

Avant le sommet, Biden tiendra aujourd’hui des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre Narendra Modi.