Joe Biden en est propriétaire | Joe Biden

Ainsi, le président américain Joe Biden est descendu d’un gros avion à Tel Aviv mercredi et a embrassé un criminel de guerre dont les militaires accros aux crimes de guerre avaient, quelques heures plus tôt, commis un autre crime de guerre d’une nature et d’une ampleur si horribles qu’il est destiné à se répercuter. dans la mémoire et dans l’histoire.

Ce sera l’image malade et déterminante de la présidence de Biden : une accolade sur le tarmac d’un aéroport avec un Premier ministre israélien qui s’est toujours réjoui de tuer des Palestiniens, même des enfants désespérés, des femmes et des hommes qui pensaient être hors de portée malveillante de Benjamin Netanyahu sur le terrain. d’un hôpital dans la bande de Gaza assiégée qui, petit à petit, est effacé par des actes flagrants de génocide.

Il convient de rappeler, au milieu de toutes ces scènes de fraternité touchantes, que Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken ont passé une grande partie des trois dernières années à se distancier – pour le dire charitablement – ​​d’un homme politique qui, selon de nombreux Israéliens, n’est pas seulement un escroc de carrière. , mais un rang autoritaire.

Plutôt que de tenir Netanyahu près de leurs bras aimants comme Biden soudainement entiché, des centaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue, semaine après semaine, exigeant sa condamnation et sa démission en utilisant un langage direct et difficile à manquer.

Il n’y a pas si longtemps, Biden et Blinken étaient si désireux de ne pas être vus avec l’escroc accusé devenu despote machiavélique qu’ils n’ont pas invité Netanyahu à la Maison Blanche, de peur, je suppose, d’être souillés par la puanteur de sa présence et de son caractère toxiques. .

Mais les temps et les attitudes inconstantes ont bien sûr changé.

Biden a sauté sur Air Force 1 pour un rendez-vous rapide à la veille du vote présidentiel en Israël pour dire à son ami de ne pas s’inquiéter, tout est pardonné, tout en renforçant ses références de « dur à cuire » et le soutien d’une circonscription puissante dont il a besoin pour gagner. -élections – que les milliers de Palestiniens mutilés, mutilés et morts soient damnés.

Fidèle à une forme indécente, laissez à un président américain maladroit le soin d’invoquer une analogie sportive grotesque pour tenter, comme on pouvait s’y attendre, de détourner la responsabilité d’une atrocité qui aggrave toutes les indignités mortelles, les privations et la violence gratuite déjà infligées à un peuple emprisonné par son occupant – non pas pendant des jours, des semaines, des mois ou des années, mais des décennies.

L’« autre équipe », a déclaré Biden, est responsable du massacre de centaines de Palestiniens sans défense enfermés mardi à l’hôpital arabe al-Ahli.

Apparemment, le commandant en chef octogénaire oublieux a besoin de rappeler que son « équipe » a concocté des « preuves » à décharge et a menti encore et encore – je sais que cela doit être un choc pour lui – pour dissimuler sa complicité dans le meurtre d’innombrables personnes. Les Palestiniens, y compris le meurtre en 2022 d’Omar Abdulmajeed Asaad, 78 ans, dont lui et son acolyte diplomatique, Blinken, n’auraient pas pu se soucier, malgré le fait que l’épicier à la retraite possédait un passeport américain.

Je dois rappeler à Biden et Blinken ces autres faits flagrants :

Son « équipe » prive des millions de Palestiniens à Gaza des nécessités de la vie – nourriture, eau, carburant et électricité.

Son « équipe » est en effet déterminée à affamer et à déshydrater jusqu’à la mort les Palestiniens de Gaza.

Son « équipe » bombarde en tapis les Palestiniens à Gaza avec des armes fournies par les États-Unis pour en tuer le plus grand nombre possible, dans les plus brefs délais, avant une invasion terrestre qui entraînera inévitablement des massacres encore plus effroyables.

Son « équipe » attaque des écoles abritant des Palestiniens qui n’ont nulle part où se tourner puisque la fuite est impossible.

Son « équipe » a inondé Gaza de phosphore blanc destiné à défigurer et brûler de façon permanente les enfants, les femmes et les hommes jusqu’aux os.

Son « équipe » pourrait permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les Palestiniens qui, même s’ils recevaient un jour cette aide bloquée, seraient de toute façon probablement tués par son « équipe ».

Son « équipe » a tenu en « otages » des millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée depuis la création d’Israël.

Son « équipe » tire à vue sur des Palestiniens en Cisjordanie pour avoir osé résister à l’occupation et pour avoir dénoncé le meurtre de leurs frères et sœurs à Gaza réfugiés dans un hôpital.

Son « équipe » a décrit les Palestiniens comme des « animaux », des « sauvages » et de la « vermine » qui doivent être éradiqués afin de les dépouiller de leur humanité, et justifie son nettoyage ethnique et ses projets d’établissement d’un « tampon » fortifié entre Gaza et Gaza. Israël.

Résultat : son « équipe » – dans une répétition de la Nakba ruineuse de 1948 – force des millions de Palestiniens à abandonner les restes détruits de leurs maisons et de leurs entreprises avec le canon d’un pistolet puissant pressé contre leur cœur et leur tête.

Joe Biden est propriétaire de tout cela – de chaque aspect méprisable de la calamité qui se déroule à Gaza et perpétrée par le mandataire toujours fiable et obéissant de l’Amérique, Israël.

Le cataclysme auquel le monde est témoin est le sous-produit du mantra désormais familier au cœur de la soi-disant « politique étrangère » de tout président américain moderne au Moyen-Orient : tuer d’abord, réfléchir après.

Au lendemain de l’assaut impitoyable du Hamas, l’urgence exigeait un mélange modéré d’indignation et de calme. Au lieu de cela, Biden a opté, à bon escient, pour des fanfaronnades et des postures auto-agrandissantes.

Au lieu de comprendre que la poursuite d’une vengeance aveugle et le recours à une rhétorique incendiaire n’atténueraient pas la soif de sang dominante, mais ne feraient qu’alimenter des pertes époustouflantes et d’horribles scènes de chagrin et de désespoir, Biden a choisi l’hystérie plutôt que le sens politique.

Au lieu de faire attention à ses paroles et à ses actes, Biden a fait le trafic d’affreuses inventions lors de conférences de presse organisées à la hâte, auxquelles il a ensuite dû « revenir en arrière ».

Pourtant, des dégâts profonds et sinistres ont été causés. Les Palestiniens – chacun d’entre eux – ont été une fois de plus déshumanisés pour justifier leur assassinat massif et aveugle.

Comme je l’ai dit : tuez d’abord, réfléchissez après.

Mais c’est la manière de faire américaine : en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et centrale, en Afrique, en Irak et en Afghanistan – des cimetières remplis de victimes innocentes de l’arrogance et de l’ignorance d’une succession de présidents arrogants qui se sont frayés un chemin dans la guerre sans s’arrêter pour réfléchir aux conséquences désastreuses et, en fin de compte, humiliantes.

Faut-il s’étonner que Biden soit loué par la même cavalerie de clavier évangélique et impénitente qui a applaudi hier la destruction massive de l’Irak et de l’Afghanistan, et qui applaudit aujourd’hui la destruction massive de Gaza ?

Ils n’apprendront jamais du passé parce qu’ils sont absorbés par l’instant présent.

Il est trop tard pour sortir de l’abîme. L’orgueil, l’aveuglement et l’obstination de Biden ne le permettront pas. Le cours cruel a été corrigé. Le ciment est pris. Les horreurs ne font que commencer.

Ce sera l’héritage honteux de Joe Biden.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.