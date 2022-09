Joe Biden, Emmanuel Macron et l’empereur du Japon Naruhito parmi les dirigeants mondiaux à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine | Nouvelles du Royaume-Uni

Des dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro, sont arrivés pour rejoindre des centaines d’autres pour les funérailles de la reine.

Les invités ont commencé à entrer à l’intérieur quelques minutes après la fin de la reine couchée en état à Westminster Hall, le dernier membre du public passant vers 6h30.

M. Biden est arrivé dans sa limousine à l’épreuve des bombes, avec sa femme Jill, et ils ont été reçus par le doyen de l’abbaye de Westminster.

M. Biden était assis 14 rangs en arrière sur le transept sud derrière le dirigeant polonais et devant le dirigeant de la République tchèque. La Première Dame était assise à côté de la délégation suisse.

Image:

Joe Biden arrive pour les funérailles de la reine



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon sont également présents – la première fois que le couple quitte le pays depuis le début de la pandémie. Traditionnellement, l’empereur reste à l’écart des funérailles, à l’exception de ses propres parents, en raison de la croyance culturelle dans les religions shintoïstes qui considère la mort comme impure.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern et ses homologues du Canada Justin Trudeau et de l’Australie Anthony Albanese ont également été vus en train de regarder le cercueil drapé du drapeau être amené à l’abbaye de Westminster au début des funérailles d’État, les premières au Royaume-Uni depuis 1965, lorsque Winston Churchill a reçu le honneur.

Image:

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau



Tous les anciens premiers ministres britanniques vivants, dont Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Sir Tony Blair et Sir John Major, sont venus ensemble, peu de temps avant Liz Truss, qui doit lire une leçon lors de l’événement.

Mme Truss, qui était présente avec son mari Hugh O’Leary, a rencontré des dirigeants, dont le Premier ministre australien Anthony Albanese et Mme Ardern dans sa résidence de campagne temporaire à Chevening samedi et d’autres dirigeants à Downing Street dimanche.

Image:

Arrivée de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern



Parmi les premiers visages notables à rejoindre la congrégation figuraient Michael et Carole Middleton, deux des grands-parents de Prince George, ainsi que de nombreux membres du gouvernement et d’autres hauts responsables politiques, tels que le leader travailliste Sir Keir Starmer et le maire de Londres Sadiq Khan.

L’un des premiers membres de la famille royale à arriver était le prince héritier marocain Moulay Hassan, qui, à l’âge de 19 ans, représente son père, le roi Mohammed VI.

Le président irlandais Michael Higgins, le président du Conseil de l’UE Charles Michel et le président croate Moran Milanovic sont également présents, ainsi que le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal Herzog.

Image:

Arrivée du Premier ministre australien Anthony Albanese



Avant l’arrivée de la famille royale, qui a suivi le cercueil tel qu’il a été amené de Westminster Hall, il y avait un silence dans l’abbaye, à l’exception du son lointain de la cloche du ténor et des pas des invités prenant encore place au début du service. se rapprochait.

Les premiers dirigeants étrangers étaient arrivés dans trois autocars qui se sont arrêtés devant l’abbaye de Westminster contenant des dizaines de personnalités de pays du monde entier.

Lorsqu’ils descendirent et entrèrent dans l’abbaye, une seule cloche sonna à chaque minute pour marquer les 96 ans de la vie de la reine.

Image:

(De gauche à droite, de l’avant) Les anciens premiers ministres David Cameron et sa femme Samanatha Cameron, Theresa May et Philip May arrivent aux funérailles d’État de la reine Elizabeth II, tenues à l’abbaye de Westminster, à Londres. Photo date : lundi 19 septembre 202



À peu près au même moment, un convoi de Range Rover noirs, flanqué de policiers, a serpenté dans le centre de Londres.

La voiture de M. Biden a été prise dans la circulation alors que le président américain se dirigeait vers l’abbaye de Westminster.

Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré le véhicule blindé, surnommé la Bête, retenu devant un restaurant Pret a Manger près de Marble Arch, à environ 2,5 km (1,5 miles) de l’abbaye de Westminster, peu après 8 heures du matin.

Image:

Michael D Higgins aux funérailles de la reine



Dignitaires arrivant pour les funérailles de la reine – mises à jour en direct

De nombreux dignitaires étrangers se sont rendus à l’abbaye depuis l’hôpital Royal Chelsea, où ils se réunissaient depuis environ 7h30.

Les dirigeants présents étaient parmi environ 500 autres venus de près de 200 pays et territoires.

Ils comprennent près de 100 présidents et chefs de gouvernement, et plus de 20 membres de la famille royale, selon une source du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Image:

Les funérailles de Sa Majesté la Reine à l’abbaye de Westminster. Carole Middleton et Michael Middleton.



Les seuls pays non invités étaient la Russie, la Biélorussie, le Myanmar, la Syrie, le Venezuela et l’Afghanistan.

L’Iran, la Corée du Nord et le Nicaragua devraient être représentés au niveau des ambassadeurs.

Le vice-président chinois Wang Qishan a également été vu à l’abbaye, en tant que représentant spécial du président Xi Jinping, malgré les inquiétudes suscitées par le traitement réservé par la Chine au peuple ouïghour.

Image:

Tom Parker Bowles aux funérailles de la reine



Les funérailles sont diffusées en direct dans plus de 200 pays et seraient parmi les événements les plus regardés de l’histoire de la télévision.

Les dirigeants font partie des 2 000 personnes rassemblées à l’abbaye de Westminster pour se souvenir de la reine.

De grandes quantités de Chelsea ont été fermées lundi matin alors que les dirigeants mondiaux sont arrivés au Royal Chelsea Hospital.

Image:

Le vice-président chinois Wang Qishan est arrivé à l’abbaye de Westminster



À quelques exceptions près, chefs d’État, premiers ministres et ambassadeurs sont arrivés à l’hôpital où ils se sont rassemblés avant de se diriger vers l’abbaye, ensemble dans des autocars, sous haute sécurité.

La police a fermé l’accès aux routes entourant l’hôpital, domicile des retraités de Chelsea, dont certains ont dû marcher jusqu’à Westminster.

Les cyclistes, les joggeurs et les promeneurs de chiens perplexes ont été refoulés et redirigés vers Sloane Square par les bureaux de police à partir de 7h30 environ.

Image:

Le chef du Parti travailliste britannique Keir Starmer à l’abbaye de Westminster, le jour des funérailles d’État et de l’enterrement de la reine Elizabeth de Grande-Bretagne, à Londres, en Grande-Bretagne, le 19 septembre 2022 REUTERS/John Sibley





Une série de voitures aux vitres noircies et aux plaques d’immatriculation diplomatiques est ensuite arrivée, accompagnée d’escortes policières dans des SUV, balayant Lower Sloane Street jusqu’à un point de contrôle près de Turk’s Row.

Il y avait un ordre clair de participants, avec les présidents et les premiers ministres arrivés en premier, suivis de la royauté étrangère et enfin du groupe de Chine.

Les premiers invités ont commencé à arriver à l’abbaye peu après 8 heures du matin, les premiers entrant par la porte est.

Image:

Maire de Londres, Sadiq Khan et sa femme, Saadiya Khan arrivent aux funérailles d’État de la reine Elizabeth II



Certains dignitaires, dont les présidents Macron et Biden, avaient déjà rejoint les personnes en deuil pour voir le cercueil de la reine à Westminster Hall.

L’opération de sécurisation des dignitaires et des centaines de milliers de personnes présentes dans la capitale pour voir passer le cercueil est l’une des plus importantes opérations de sécurité jamais planifiées par la police métropolitaine.

Il surpasse l’opération du week-end du jubilé de platine et des Jeux olympiques de Londres 2012, qui ont vu jusqu’à 10 000 policiers en service chaque jour.