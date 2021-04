Les États-Unis ont parcouru un long chemin depuis la déclaration de guerre à la drogue en 1971 jusqu’à maintenant, lorsque le président Joe Biden se félicite de la décriminalisation de la marijuana. Le pays a marqué mardi le jubilé d’or du 4/20 ou la journée annuelle du cannabis, fête non officielle célébrant l’usage de l’herbe.

La secrétaire de presse du président Biden à la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi mentionné que le chef démocrate soutient le droit d’un État de légaliser la marijuana à des fins récréatives. Lors d’un point de presse à la Maison Blanche, Psaki a déclaré que le président soutenait le dossier pour laisser les États décider de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Psaki a en outre déclaré que le gouvernement avait décidé de reporter le cannabis en tant que drogue de l’annexe II afin que les chercheurs puissent étudier ses effets positifs et négatifs et, au niveau fédéral, Biden soutient la dépénalisation de la consommation de marijuana et l’effacement automatique de tout casier judiciaire antérieur.

Selon un rapport de Courrier quotidien, des militants de la marijuana à New York ont ​​distribué des joints gratuits aux résidents vaccinés. Les célébrations de la journée contre les mauvaises herbes ont été plus importantes cette année, car un nombre croissant d’États ont légalisé la drogue pour l’usage récréatif des adultes. Aux États-Unis, environ 15 États et Washington l’ont fait jusqu’à présent et dans 36 États, la marijuana est autorisée à des fins médicales. Cependant, le cannabis reste illégal au niveau fédéral.

Il y a plusieurs histoires sur les raisons pour lesquelles le 20 avril est célébré comme le Journée de la marijuana. Mais l’une des histoires les plus crédibles date de 1971. Selon cette histoire, le nombre est devenu significatif dans le comté de Marin, en Californie, où un groupe de cinq étudiants du lycée San Rafael se réunissait à 16 h 20 près de la statue du campus de chimiste Louis Pasteur pour l’usage récréatif de la marijuana. Le groupe de consommateurs de marijuana a décidé de se réunir à ce moment précis parce que les activités parascolaires avaient généralement pris fin à ce moment-là. Le groupe comprenait Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz et Mark Gravich, qui ont continué à être connus sous le nom de «Waldos» parce qu’ils se sont rencontrés à un mur. Le groupe a finalement commencé à utiliser le numéro 420 comme code pour la marijuana.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici