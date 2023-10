Le virage soudain sur l’immigration venant de la Maison Blanche se poursuit à un rythme soutenu. Comme nous l’avons signalé plus tôt, l’administration Biden a fait volte-face très soudainement et très publiquement concernant la construction du mur frontalier. Aujourd’hui, CBS News rapporte que l’administration ne veut pas seulement empêcher l’entrée des immigrants clandestins, mais qu’elle cherche également à les renvoyer chez eux.

NOUVELLES – L’administration Biden reprend les expulsions directes vers le Venezuela dans le but de réduire les récentes arrivées record de migrants vénézuéliens le long de la frontière sud, ont déclaré quatre responsables américains actuels et anciens. @CBSNews.https://t.co/OPsbDoxdPX – Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) 5 octobre 2023

extrait de l’article citant des sources anonymes,

Pendant des années, les États-Unis n’ont pas procédé à des expulsions régulières vers le Venezuela en raison de leurs relations diplomatiques tendues avec le gouvernement socialiste de ce pays, confronté à ses violations des droits de l’homme et à sa politique répressive. Mais les autorités prévoient désormais de reprendre les expulsions directes là-bas pour renvoyer les Vénézuéliens qui entrent illégalement aux États-Unis et qui n’ont pas de base légale pour rester dans le pays.

Le Département de la Sécurité intérieure confirme : « les États-Unis annoncent aujourd’hui qu’ils reprendront les rapatriements directs des ressortissants vénézuéliens qui traversent illégalement notre frontière et n’établissent pas de base légale pour rester ». pic.twitter.com/Yn6ItWo9UL – Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) 5 octobre 2023

Mais pourquoi faire ça maintenant ?

Ce changement de politique vise à ralentir un flux migratoire sans précédent à destination des États-Unis et en provenance du Venezuela en crise. En septembre, environ 50 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière sud des États-Unis sans autorisation, un record sans précédent.https://t.co/FrnPE6EAUX – Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) 5 octobre 2023

Il ne fait aucun doute que les choses ont empiré récemment à la frontière, et les choses ont empiré dans les bastions urbains démocrates, et les habitants ont commencé à exprimer leur indignation face à l’inondation d’immigrants illégaux envoyés depuis la frontière dans leurs rues et leurs communautés. .

Salle comble de gens disant qu’ils ne veulent pas que la ville de Chicago place des migrants dans son parc pic.twitter.com/5ZDKhcQPXm – Périclès ‘effrayant’ Abbasi (@ElectionLegal) 3 octobre 2023

C’est très bien de se qualifier de Ville Sanctuaire, mais personne ne s’attendait à ce que la Ville soit réellement obligée de donner Sancruary !

Qu’est-ce qui a changé dans nos relations tendues avec le gouvernement vénézuélien qui rendent cela possible aujourd’hui alors que cela n’était pas possible pendant des années ? – Ashlee Lee (@ashlee_leeee) 5 octobre 2023

De notre point de vue, cela semble être une décision qui a beaucoup plus à voir avec la politique électorale américaine qu’avec les relations américano-vénézuéliennes.

Le virage vers les visuels électoraux a commencé. Repérez les récits des médias selon lesquels il serait un faucon de l’immigration. –GlobalTrvlr (@GlobalTrlr) 5 octobre 2023

Je me demande si l’administration Biden a fait quelque chose pour encourager autant de migrants vénézuéliens à se rendre à notre frontière sud. – Conservateur d’Atlanta (@AtlantaConserv1) 5 octobre 2023

C’est sûrement juste une coïncidence, non ?

Vous pouvez toujours savoir quand une période électorale arrive. – juste moi (@scotmorrisette1) 5 octobre 2023

Attendez, je pensais que c’était raciste. Je suis si confus. – Chat KT (@ktcat) 5 octobre 2023

AOC sera là à tout moment pour crier théâtralement contre une clôture, sans aucun doute.

Il reste à voir si cela fera partie d’un changement de politique plus large visant à expulser davantage de migrants vers leur pays d’origine (d’une manière très trumpienne), ou si l’administration Biden a improbablement choisi le Venezuela comme étant un endroit particulièrement calme et paisible. où ces personnes ne subiront aucun préjudice. Quelles que soient les raisons pour lesquelles des déchirures dans le tissu de la tente du Parti démocrate commencent à apparaître, de nombreux membres constituants de leur coalition de partis pensaient probablement que Biden pensait ce qu’il avait dit sur l’immigration. Cela ne les contentera pas.

