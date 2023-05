Joe Biden dit qu’il s’est rendu en Irlande pour « s’assurer que les Britanniques ne se trompent pas » | Actualité politique

Joe Biden dit qu’il s’est rendu sur l’île d’Irlande le mois dernier pour s’assurer que « les Britanniques ne se sont pas trompés ».

Les Etats Unis président – qui parle de son Ascendance irlandaise – a fait ces commentaires lors d’un événement pour le Parti démocrate à New York mercredi.

Il s’est rendu en Irlande du Nord et en République d’Irlande en avril pour marquer le 25e anniversaire de l’Accord du Vendredi Saintet aussi à visiter la maison ancestrale de sa famille.

Dans des remarques publiées plus tard sur le site Web de la Maison Blanche, M. Biden a déclaré: « Je dois retourner en Irlande pour les accords irlandais … pour m’assurer que les Britanniques ne se trompent pas et que l’Irlande du Nord ne renonce pas à ses engagements. . »

M. Biden a rencontré Rishi Sunak dans le cadre du voyage en Irlande du Nord – mais il a passé la majeure partie de la visite de quatre jours dans la République.

Le voyage a également eu lieu après que le Royaume-Uni et l’UE ont convenu et signé le Cadre de Windsordont les groupes espèrent résoudre les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord et permettre à un gouvernement d’être rétabli.

Mais le partage du pouvoir n’est pas encore revenule Parti unioniste démocrate refusant de rejoindre la procédure à Stormont.

Downing Street a déclaré aujourd’hui que l’accord de M. Sunak sur le Brexit avec l’UE visait à « protéger » l’accord du Vendredi saint, lorsqu’on lui a demandé ce que M. Biden avait dit.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Vous savez que, de toute évidence, le cadre de Windsor était l’aboutissement d’un travail de fond entre le Royaume-Uni et l’UE, et en son cœur, la priorité du Royaume-Uni a toujours été de protéger l’accord du Vendredi Saint. »