Joe Biden dit qu’il était en Irlande du Nord pour s’assurer que « les Britanniques ne se trompent pas »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Joe Biden a déclaré qu’il s’était rendu en Irlande du Nord pour l’anniversaire de l’accord du Vendredi Saint en avril pour s’assurer que « les Britanniques ne se trompent pas ».

Le président américain a fait cette remarque apparemment sceptique sur l’approche du gouvernement britannique face aux problèmes post-Brexit lors d’un discours de collecte de fonds à New York mercredi.

« Je dois retourner en Irlande pour les accords irlandais, pour m’assurer qu’ils ne l’étaient pas … les Britanniques ne se sont pas trompés et l’Irlande du Nord n’a pas renoncé à ses engagements », a déclaré M. Biden.

Le commentaire désinvolte fait suite à un voyage soigneusement chorégraphié à Belfast le mois dernier pour le 25e anniversaire de l’accord de paix qui a mis fin à des décennies de conflit sectaire.

Le président a salué l’accord post-Brexit de Rishi Sunak avec l’UE visant à résoudre le différend sur le protocole d’Irlande du Nord – affirmant qu’il pourrait apporter des investissements américains « importants » dans la province.

Alors que M. Biden – un catholique qui avait mis en avant ses racines irlandaises – s’est bien gardé de pousser le Parti unioniste démocrate (DUP) à mettre fin à son refus de rétablir le gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord.

Mais son équipe a été forcée de démentir les affirmations selon lesquelles le président américain était « anti-britannique ».

L’ancienne dirigeante du DUP, Dame Arlene Foster, avait affirmé que « Joe Biden déteste le Royaume-Uni », tandis que le député du DUP, Sammy Wilson, a déclaré que le président était « anti-britannique » et avait montré « de l’antipathie envers les protestants ».

M. Biden a également confondu l’équipe de rugby néo-zélandaise et les troupes de réserve britanniques immortalisées dans une chanson rebelle républicaine irlandaise lors d’un discours dans un pub – disant à tort qu’une star du rugby « a battu l’enfer des Black and Tans ».

Le président américain a également raconté une blague étrange sur les «murs minces» de sa maison d’enfance lors de l’événement de collecte de fonds dans le comté de Westchester mercredi.

«Avec quatre enfants et un grand-père vivant avec nous. J’y repense et je me demande à quel point ces murs étaient minces pour ma mère et mon père, mais en tout cas… »

Le démocrate s’est également attaqué à Donald Trump mercredi alors que son ancien rival tentait de plaider en faveur d’une troisième candidature présidentielle lors d’un événement à la mairie de CNN.

M. Trump s’est moqué d’E Jean Carroll, a qualifié son modérateur de CNN de « méchant » et a répandu plus de mensonges sur les élections de 2020 et ses efforts pour annuler les résultats.

« C’est simple, les amis. Voulez-vous encore quatre ans de cela ? » M. Biden a demandé sur Twitter.