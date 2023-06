Joe Biden dit qu’il est "Navré" Par accident de train en Inde

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait le cœur brisé par la nouvelle tragique d’un accident de train en Inde qui a tué près de 300 personnes.

L’accident dans le district de Balasore à Odisha impliquant trois trains est l’un des pires accidents ferroviaires en Inde depuis près de trois décennies. Au moins 288 personnes sont mortes et plus de 1 100 blessées.

« (La Première Dame Dr) Jill (Biden) et moi avons le cœur brisé par la nouvelle tragique de l’accident de train mortel en Inde. Nos prières vont à ceux qui ont perdu des êtres chers et aux nombreuses personnes qui ont été blessées dans ce terrible incident « , Biden dit dans un communiqué.

« Les États-Unis et l’Inde partagent des liens profonds enracinés dans les liens familiaux et culturels qui unissent nos deux nations – et les gens de toute l’Amérique pleurent aux côtés du peuple indien. Alors que l’effort de rétablissement se poursuit, nous tiendrons le peuple indien dans notre pensées », a déclaré Biden.