Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il croyait toujours que les histoires sur l’ordinateur portable de son fils Hunter Biden étaient un stratagème de désinformation russe, alors qu’il se moquait du journaliste de Fox News Channel qui l’avait interrogé.

Peter Doocy de Fox a crié à Biden après avoir répondu aux questions de médias plus favorables sur la scène du théâtre Queen de Wilmington mardi: « Pensez-vous toujours que les histoires de l’automne sur votre fils sont de la désinformation russe et une campagne de dénigrement, comme vous l’avez dit? »

« Oui, oui, oui, Dieu t’aime mec, tu es un poney à un cheval », a répondu le président élu en sortant.

En octobre, le New York Post a publié des e-mails et des documents à partir d’un disque dur d’ordinateur portable qui avait été laissé dans un magasin de réparation d’ordinateurs de Wilmington qui aurait appartenu à Hunter Biden (photo). Le contenu du disque dur a été remis à The Post par Rudy Giuliani