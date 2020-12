Le président élu Joe Biden a déclaré que son investiture le 20 janvier n’aura pas une assemblée d’un million de fans enthousiastes sur le centre commercial – près de quatre ans après que la présidence Trump a connu un début difficile après de fausses déclarations sur la taille de la foule.

Biden a formulé le problème en termes de coronavirus et a fait référence à sa convention de parti « virtuelle », qui a également brisé les normes au milieu de la pandémie.

Il a déclaré qu’il effectuerait l’assermentation traditionnelle au Capitole – considéré comme un symbole important du transfert de pouvoir, alors même que le président Trump continuait à qualifier l’élection de « truquée » d’une manière qui pourrait saper la légitimité de Biden.

Le président élu Joe Biden a déclaré que son investiture serait « plus proche de ce à quoi ressemblait la convention » que l’inauguration typique »

Biden dit que garder les gens en sécurité est sa première considération pour son investiture le 20 janvier. Il a déclaré qu’il serait « très improbable qu’il y ait un million de personnes dans le centre commercial tout le long du centre commercial » en raison de la pandémie.

En ce sens, son investiture brisera les modèles historiques remontant à des décennies, bien qu’il y ait eu des assermentation discrète plus tôt dans l’histoire du pays.

Biden a été interrogé sur le sujet à la suite d’un discours à Wilmington, et a déclaré que beaucoup d’Américains se demandaient à quoi ressemblerait son investiture.

«Moi aussi,» plaisanta-t-il.

Il a suggéré que les festivités pourraient finir par ressembler à la convention largement virtuelle que les démocrates ont tenue en août, avec une activité en ligne dans les États.

Biden a déclaré que son inauguration n’aurait pas fait aligner les foules dans le centre commercial comme elles l’étaient pour l’inauguration de Barack Obama

Biden a déclaré qu’il organiserait des festivités au Capitole

Le président Donald Trump prononce son discours inaugural sur le front ouest du Capitole américain le 20 janvier 2017 à Washington, DC. Lors de la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui, Donald J.Trump devient le 45e président des États-Unis

Trump a prononcé son discours de « carnage américain », avant que son attaché de presse ne parle de manière inexacte de la taille de sa foule inaugurale

ÉTATS-UNIS – 20 JANVIER: INAUGURATION 2009; Les foules se rassemblent sur le National Mall à Washington pour la cérémonie de prestation de serment du président élu Barack Obama

Biden dit que son équipe discute avec les dirigeants du Congrès de leurs plans pour l’inauguration. La cérémonie de prestation de serment et un déjeuner pour le nouveau président et le vice-président ont lieu au Capitole.

Biden dit qu’il veut que les gens puissent célébrer en toute sécurité. Il dit: « Il n’y aura probablement pas de gigantesque défilé inaugural. » Il dit que les détails sont toujours en cours d’élaboration.

Ce n’est pas seulement COVID-19 et les foules qui feront paraître les choses différentes. Trump n’a pas encore annoncé qu’il y assisterait et n’a pas encore concédé. D’autres traditions, comme un thé traditionnel à la Maison Blanche pour les présidents sortants et entrants et leurs conjoints, et une promenade commune en limousine présidentielle vers le Capitole, sont certainement en suspens.

Il a déclaré que ce serait «plus proche de ce à quoi ressemblait la convention qu’une inauguration typique».

Le premier jour de sa présidence, l’attaché de presse de Trump, Sean Spicer, a affirmé que la foule inaugurale était beaucoup plus grande que celle de Barack Obama, malgré des preuves photographiques qui la contredisaient clairement.