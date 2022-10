Joe Biden dit que Rishi Sunak devient Premier ministre est une étape “étonnante”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

C’est une “étape révolutionnaire” que Rishi Sunak devienne le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, a déclaré le président américain Joe Biden en marquant Diwali.

M. Biden a déclaré lundi soir “c’est important” que pour la première fois une personne de couleur, qui est aussi l’enfant d’immigrants indiens, puisse accéder à la plus haute fonction politique du pays.

«Et que ce soit au Royaume-Uni, où aujourd’hui même, nous avons des nouvelles que Rishi Sunak est maintenant le Premier ministre. Comme dirait mon frère, “Allez comprendre” », a déclaré M. Biden lors d’un événement à Washington.

Le président a déclaré: «Et le Parti conservateur, qui devrait devenir Premier ministre, je pense, demain quand il ira voir le roi.

« Assez étonnant. Un jalon révolutionnaire. Et ça compte, ça compte », a-t-il ajouté.

Diwali est une « fête des lumières » de cinq jours et une célébration par les hindous, les sikhs et les jaïns du triomphe du bien sur le mal.

Les grands-parents de M. Sunak étaient originaires de l’État du Pendjab avant que le sous-continent indien ne soit divisé en deux pays, l’Inde et le Pakistan, en 1947 après la fin de la domination coloniale britannique. Sa famille s’est installée au Royaume-Uni dans les années 1960 et il est né à Southampton en 1980.

Son ascension au pouvoir a suscité un sentiment de fierté parmi les Indiens, le chef de ce pays Narendra Modi lui offrant plus tôt des souhaits «spéciaux» de Diwali en tant que «pont vivant» des Indiens du Royaume-Uni.

Le Premier ministre Modi a tweeté: “Alors que vous devenez Premier ministre britannique, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux et de mettre en œuvre la feuille de route 2030. Spécial Diwali souhaite le” pont vivant “des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un moderne Partenariat.”

Son beau-père de M. Sunak, le milliardaire NR Narayana Murthy, a également offert ses félicitations. « Nous sommes fiers de lui et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Nous sommes convaincus qu’il fera de son mieux pour le peuple du Royaume-Uni », a déclaré le fondateur du géant du logiciel Infosys.

Les médias indiens ont été impressionnés par sa victoire, la télévision de New Delhi annonçant « Un fils indien s’élève au-dessus de l’empire » et la chaîne d’information India Today se moquant des turbulences économiques et politiques du Royaume-Uni, utilisant le terme hindi pour désigner une personne d’origine indienne : « La Grande-Bretagne battue devient le grand patron ‘desi’.

M. Sunak a remporté la course à la direction des conservateurs sans vote après le départ de ses rivaux Penny Mordaunt et Boris Johnson, et remplacera Liz Truss au n ° 10 mardi.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que le successeur de Liz Truss serait son “numéro cinq” dirigeant britannique, tandis que le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a plaisanté : “J’espère pouvoir me souvenir du nombre de Premiers ministres britanniques auxquels j’ai survécu.”

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a adressé ses félicitations en tweetant : “Travailler ensemble est le seul moyen de faire face aux défis communs… et apporter la stabilité est essentiel pour les surmonter”.

“La première chose est une profonde incrédulité et une perplexité quant à la gravité de la situation au Royaume-Uni”, a déclaré un responsable de l’UE à Reuters – affirmant que M. Sunak était au moins considéré comme un partenaire plus fiable que Boris Johnson.

“Il semble être plus sensible que beaucoup d’autres types en Grande-Bretagne de nos jours. Il a mis en garde contre les politiques économiques imprudentes de Truss. Les dirigeants de l’UE veulent un homologue rationnel dans l’UE, la question pour nous est de savoir si nous avons un partenaire raisonnable là-bas.

Les anciens Premiers ministres conservateurs David Cameron et Theresa May n’ont pas tardé à féliciter le nouveau Premier ministre.

Mais Boris Johnson n’a pas encore publiquement félicité M. Sunak, signe d’une animosité persistante après s’être plaint dimanche que son ex-chancelier ne “s’unirait pas dans l’intérêt national” avec lui.