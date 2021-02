Lors de sa première grande apparition sur la scène mondiale, le président américain Joe Biden a appelé ses collègues dirigeants mondiaux à montrer ensemble que «les démocraties peuvent encore tenir leurs promesses», soulignant la détermination de son administration à tourner rapidement la page sur l’approche «l’Amérique d’abord» de Donald Trump. .

Biden, dans une allocution virtuelle vendredi à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, a déclaré que c’était un moment critique pour les démocraties du monde pour «prouver que notre modèle n’est pas une relique de notre histoire».

« Nous sommes au milieu d’un débat fondamental sur la direction future de notre monde », a déclaré Biden dans son discours juste après avoir participé à sa première réunion en tant que président avec les autres dirigeants mondiaux du Groupe des Sept.

Ce débat est « entre ceux qui soutiennent que – étant donné tous les défis auxquels nous sommes confrontés, de la quatrième révolution industrielle à une pandémie mondiale – l’autocratie est la meilleure voie à suivre et ceux qui comprennent que la démocratie est essentielle pour relever ces défis », a-t-il ajouté. .

Le président américain s’est engagé à réparer une relation entre les États-Unis et l’Europe qui était devenue tendue sous Trump qui a remis en question à plusieurs reprises la valeur des alliances historiques.

Biden a annoncé qu’il avait mis fin à un plan de l’administration Trump visant à retirer les troupes américaines d’Allemagne et à plafonner le nombre de forces américaines pouvant y être basées.

« Je sais que ces dernières années ont mis à rude épreuve notre relation transatlantique, mais les États-Unis sont déterminés, déterminés à se réengager avec l’Europe, à vous consulter, à regagner notre position de confiance et de leadership », a déclaré le président américain.

Biden a également parlé des défis économiques et de sécurité nationale posés par la Russie et la Chine.

Biden a déclaré que les États-Unis et leurs alliés transatlantiques en Europe et en Asie « doivent se préparer ensemble à une compétition stratégique à long terme avec la Chine », ce qui, selon lui, fait partie des « efforts les plus conséquents » que les nations entreprendront.

Biden a déclaré que la concurrence avec la Chine serait « rude », mais a ajouté que c’est ce qu’il salue. « Parce que je crois au système mondial, l’Europe et les États-Unis, ensemble, avec nos alliés de l’Indo-Pacifique, ont travaillé dur pour construire au cours des 70 dernières années », a-t-il déclaré.

Le président américain a également déclaré que faire face à «l’insouciance et le piratage russes des réseaux informatiques aux États-Unis et dans le monde est devenu essentiel pour protéger notre sécurité collective».

Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine voulait saper le partenariat transatlantique entre les États-Unis et l’Europe et menacer l’alliance de l’OTAN.

« Il ne s’agit pas d’opposer l’Est contre l’Ouest. Il ne s’agit pas de vouloir entrer en conflit. Nous voulons un avenir où toutes les nations pourront librement déterminer leur propre voie sans menace de violence ou de coercition », a déclaré Biden.

Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à travailler avec leurs partenaires transatlantiques sur l’Afghanistan et à vaincre le groupe État islamique.

Il s’est adressé à un public mondial alors que son administration commençait à inverser les politiques de l’administration Trump.

Les États-Unis sont prêts à reprendre les discussions sur la réintégration de l’accord nucléaire multilatéral iranien de 2015 abandonné par son prédécesseur, a déclaré le président.

L’administration Biden a annoncé jeudi son désir de réengager l’Iran et a pris des mesures aux Nations Unies pour restaurer la politique à ce qu’elle était avant que le président Donald Trump se retire de l’accord en 2018.

L’un des premiers ordres exécutifs de Biden était de révoquer la décision de Donald Trump d’abandonner l’Accord de Paris sur le climat en 2017.