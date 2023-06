Joe Biden dit que les États-Unis ne sont pas impliqués

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré lundi que les États-Unis n’étaient pas impliqués dans la rébellion avortée du week-end en Russie dirigée par le chef du groupe mercenaire Wagner.

« Nous avons clairement indiqué que nous n’étions pas impliqués, nous n’avions rien à voir avec cela, cela faisait partie d’une lutte au sein du système russe », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche.

Biden a déclaré qu’il surveillait les développements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient avec son équipe de sécurité et parlait avec des alliés proches via Zoom. Ils ont convenu de ne pas permettre au président russe Vladimir Poutine de rejeter la responsabilité de la situation sur l’Occident ou l’OTAN, a-t-il ajouté.

« Il est encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur la direction que cela prend. Le résultat final de tout cela reste à voir », a déclaré Biden. « Mais peu importe ce qui vient ensuite, je continuerai à m’assurer que nos alliés et nos partenaires sont étroitement alignés sur la façon dont nous lisons et réagissons aux situations. »

Biden a déclaré qu’il s’était également longuement entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour lui assurer que les États-Unis continueraient à soutenir la défense de l’Ukraine alors que la Russie poursuivait son assaut contre son pays.

Biden a déclaré qu’il convoquait un appel avec les chefs d’État après avoir terminé ses remarques pour s’assurer qu’ils sont « sur la même longueur d’onde ».

Yevgeny Prigozhin, chef du groupe Wagner, a pris le contrôle de la ville stratégique de Rostov-on-Don samedi et a avancé une armée à moins de 200 kilomètres (124 miles) de Moscou. La rébellion a duré moins de 24 heures, mais a marqué un défi important au contrôle de Poutine sur la nation.

La révolte a pris fin après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord entre Prigojine et le Kremlin.