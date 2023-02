Joe Biden dit que les États-Unis ne laisseront pas la Chine “menacer notre souveraineté” après avoir abattu un ballon espion

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il agirait pour défendre la “souveraineté” de son pays après avoir abattu un ballon espion chinois présumé ce week-end.

Dans son discours sur l’état de l’Union au Congrès mardi soir, M. Biden a déclaré qu’il souhaitait “une concurrence, pas un conflit” avec la Chine, mais a adopté un ton combatif à l’égard de toute violation de l’espace aérien américain.

“Avant mon arrivée au pouvoir, l’histoire parlait de la façon dont la République populaire de Chine augmentait sa puissance et de l’échec de l’Amérique dans le monde. Plus maintenant », a déclaré M. Biden aux législateurs réunis.

« Aujourd’hui, nous sommes dans la position la plus forte depuis des décennies pour rivaliser avec la Chine ou n’importe qui d’autre dans le monde – n’importe où ailleurs. Et je m’engage à travailler avec la Chine là où nous pouvons faire avancer les intérêts américains et profiter au monde.

« Mais ne vous y trompez pas : comme nous l’avons clairement indiqué la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. Et nous l’avons fait.

Marjorie Taylor Green prévoit d’apporter un ballon au discours sur l’état de l’Union de Biden

Des avions de guerre américains ont abattu samedi le gigantesque dirigeable au large des côtes de la Caroline du Sud après les critiques croissantes des républicains sur la réponse du gouvernement fédéral.

M. Biden s’était abstenu d’attaquer l’engin alors qu’il dérivait lentement à travers les États-Unis au cours de la semaine précédente, apparemment parce qu’il avait été informé par le Pentagone que les avantages de le faire ne l’emportaient pas sur les risques pour les civils sous sa trajectoire de vol.

Les responsables chinois ont affirmé que l’engin n’était qu’un ballon météorologique civil qui avait déraillé par accident. Après qu’il ait été abattu, ils ont critiqué les États-Unis pour leur réaction excessive, déclarant : “Le gouvernement chinois continuera à protéger résolument ses droits et intérêts légitimes”.

Le ballon a d’abord pénétré dans l’espace aérien américain au-dessus de l’Alaska le samedi 28 janvier, avant de traverser le Canada puis de dériver vers l’Idaho le mardi 31 janvier.

US-Chinois-Balloon-Watching-The-Sky

Au cours de cette semaine, il a dérivé au-dessus de l’Idaho puis du Montana, où les États-Unis conservent bon nombre de leurs missiles nucléaires à longue portée, avant de dégager la côte de la Caroline du Sud et de prendre la mer.

Les opposants de M. Biden au sein du Parti républicain ont profité de l’incident, affirmant que l’apparition du ballon faisait partie d’une “crise en Amérique” et suggérant même que l’engin contenait des “armes biologiques”.

La membre du Congrès du GOP, Marjorie Taylor Greene, a annoncé qu’elle apporterait un ballon blanc au discours sur l’état de l’Union, en plaisantant: “C’est juste un ballon innocent.”

Cependant, l’administration Biden et de hauts responsables militaires ont déclaré que des dirigeables de surveillance similaires avaient déjà survolé les États-Unis, dont au moins trois fois pendant la présidence de Donald Trump, sans être identifiés à l’époque.