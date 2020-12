«Je veux m’assurer que nous allons nous battre comme un enfer en investissant d’abord en Amérique», a déclaré M. Biden, classant l’éducation, l’énergie, la biotechnologie, les matériaux avancés et l’intelligence artificielle comme priorités.

«Je ne conclurai aucun nouvel accord commercial avec qui que ce soit tant que nous n’aurons pas fait d’importants investissements ici chez nous et dans nos travailleurs.»

Il a également insisté sur le fait que l’Amérique rurale ne sera pas «oubliée», ce qui pourrait constituer un nouvel obstacle si le Royaume-Uni résiste à ouvrir la porte aux produits agricoles américains, tels que le poulet lavé à l’acide et le bœuf aux hormones.

L’État d’origine de M. Biden est le Delaware – l’un des plus grands producteurs de poulet des États-Unis – qui avait toujours semblé faire des concessions du Royaume-Uni sur l’agriculture une nécessité pour tout accord.

L’interview, avec le New York Times , semble souligner pourquoi M. Biden a toujours été considéré comme moins susceptible de se précipiter dans un accord avec le Royaume-Uni que Donald Trump, un passionné de voix.

Et, à moins que les démocrates ne puissent gagner deux courses au second tour le mois prochain, les républicains continueront de contrôler le Sénat et seront capables de créer de nouveaux obstacles.