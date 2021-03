Le président Joe Biden a affirmé jeudi que la flambée de migrants à la frontière était due au fait qu’il était un « gars sympa » lorsqu’il a lancé sa première conférence de presse officielle en tant que président.

« Écoutez, je suppose que je devrais être flatté que les gens viennent parce que je suis le gars sympa, que c’est pourquoi ils viennent, que je suis un homme décent ou comment c’était formulé. C’est pourquoi ils viennent, car Biden est un gars décent. Mais la vérité est que rien n’a changé », a-t-il déclaré.

Biden faisait référence aux arguments républicains selon lesquels la poussée migratoire est due à ses politiques plus « humaines ». Les républicains affirment également que la montée des frontières est due au fait que Biden a annulé certaines des politiques plus strictes de l’ancien président Donald Trump.

Il a répété son argument selon lequel Trump est à blâmer pour les milliers de migrants qui tentent de pénétrer aux États-Unis. Plus de 5 000 enfants migrants sont détenus aux États-Unis après avoir tenté de traverser seuls la frontière.

« Quelqu’un suggère-t-il qu’il y avait une augmentation de 31% sous Trump parce qu’il était un gars sympa et qu’il faisait de bonnes choses à la frontière? Ce n’est pas la raison pour laquelle ils viennent. La raison pour laquelle ils viennent est que c’est le moment où ils peuvent voyager avec le moins de chances de mourir en chemin à cause de la chaleur et du désert, numéro un. Deuxièmement, ils arrivent en raison des circonstances dans le pays », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que le président Trump avait laissé des enfants mourir de faim à la frontière, bien que l’on ne sache pas à quoi il faisait référence.

«Écoutez, l’idée que je vais dire, ce que je ne ferais jamais, si un enfant non accompagné se retrouve à la frontière, nous allons simplement le laisser mourir de faim et rester de l’autre côté. Aucune administration précédente n’a fait cela non plus. Sauf Trump. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire », a-t-il dit.

Il n’a exprimé aucun regret pour la signature de décrets exécutifs qui ont annulé les politiques de Trump et pour l’arrêt de la construction sur le mur frontalier de Trump.

«Tout d’abord, toutes les politiques en cours n’ont pas du tout aidé, n’ont pas ralenti le volume d’immigration, car de nombreuses personnes venaient. Faire reculer les politiques de séparation des enfants de leurs mères? Je ne m’en excuse pas. Faire reculer les politiques de rester au Mexique assis sur le bord du Rio Grande, les circonstances boueuses, pas assez pour manger. Je ne m’excuse pas pour ça. Je ne m’excuse pas d’avoir mis fin à des programmes qui n’existaient pas avant que Trump ne devienne président et qui ont un impact incroyablement négatif sur le droit, le droit international, ainsi que sur la dignité humaine. Et je ne m’excuse donc pas pour cela », a-t-il déclaré.

Il faisait référence à la décision de Trump de séparer les enfants migrants de leurs familles, une politique qui a fait l’objet de vives critiques et a finalement été abrogée par Trump.

Il s’est également engagé à laisser la presse pénétrer dans les abris à la frontière où se trouvent les enfants migrants, y compris les abris où il y a surpeuplement et pas assez de lits.

Et il a dit qu’il n’avait pas encore visité la frontière à cause du grand nombre de personnes qui voyagent avec lui en tant que président. Il a envoyé des fonctionnaires de l’administration à la frontière pour observer la situation et faire rapport.

« L’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas descendu, mes chefs sont descendus, c’est que je ne veux pas devenir le problème. Je ne veux pas amener tous les services secrets et tout le monde avec moi pour me gêner. Donc, cela est en train d’être mis en place et vous aurez un accès complet à tout une fois que nous aurons fait bouger cette chose », a-t-il déclaré.

Le président a également mis les républicains au défi de travailler avec lui pendant son mandat, soulignant qu’il n’avait pas besoin d’eux pour adopter une législation.

« Je pense que mes collègues républicains vont devoir déterminer si nous voulons ou non travailler ensemble », a-t-il déclaré. « Ou ils veulent continuer, c’est simplement diviser le pays – continuer à faire de la politique de division, mais je ne vais pas le faire.

Les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès à Capitol Hill et le plan de secours COVID de 1,9 billion de dollars de Biden a été adopté sans un seul vote républicain.

« Je veux les faire accomplir, conformément à ce que nous avons promis au peuple américain », a-t-il déclaré.

«La vie des gens change. Voyons donc ce qui se passe. Tout ce que je sais, j’ai été embauché pour résoudre des problèmes », a-t-il déclaré.

Biden a annoncé un nouvel objectif de 200 millions de vaccins COVID au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

«Aujourd’hui, j’annonce que, d’ici mes 100 jours au pouvoir, nous aurons administré 200 millions de coups de feu dans les bras des gens. C’est vrai 200 millions de coups et 100 jours. Je sais que c’est ambitieux – deux fois notre objectif initial », a-t-il déclaré avant de répondre aux questions.

Il a fait cette déclaration – le double de son objectif initial – depuis la salle Est de la Maison Blanche, debout sur un podium avec le sceau présidentiel.

Biden a atteint son objectif initial de 100 millions de tirs vendredi dernier, son 59e jour au pouvoir. C’était une cible qualifiée de trop basse par les critiques. Au rythme actuel de 2,5 millions de tirs par jour, l’administration est en bonne voie d’atteindre la barre des 200 millions d’ici le 30 avril, son 100e jour au pouvoir.

Il a également exprimé sa confiance dans le fait que les écoles rouvriront bientôt complètement.

«Près de la moitié des écoles du K à huit sont désormais ouvertes à temps plein, cinq jours par semaine pour l’apprentissage en personne», a-t-il déclaré.

La Maison Blanche a limité le nombre de journalistes dans la salle en raison de la pandémie COVID

Biden a également parlé de la réouverture des écoles, de la pandémie COVID et du travail avec les républicains

Il a également souligné qu’il avait envoyé 100 millions de chèques dans le cadre de son plan de sauvetage américain.

Les responsables de la presse de la Maison Blanche ont limité le nombre de journalistes dans la salle à 25 en raison de la pandémie de coronavirus. Biden choisira les journalistes qu’il appellera mais il n’a aucun contrôle sur les questions posées. Il avait entre les mains une liste de noms de journalistes à appeler.

La pression est sur Biden pour qu’il ait l’air présidentiel et imposant tout en étant grillé par des membres des médias.

Le président lui-même a beaucoup travaillé pour préparer l’événement, notamment en organisant une séance d’essais plus tôt cette semaine, a rapporté CNN.

Biden est connu pour être sujet aux gaffes et aux dérapages verbaux – il a qualifié le vice-président Kamala Harris de « président Harris ». Et, à 78 ans, il sera surveillé pour tout signe de mauvaise santé, en particulier après avoir trébuché en essayant de monter à bord d’Air Force One la semaine dernière.

Avant l’événement tant attendu, l’administration a pris une série de mesures sur les problèmes potentiels de bouton chaud.

Biden a annoncé mercredi que le vice-président Kamala Harris dirigerait ses efforts politiques à la frontière, où une vague de migration a entraîné la détention de milliers d’enfants dans des abris, certains sans lits ou assez pour manger.

L’administration a cherché à blâmer le prédécesseur de Biden, Donald Trump, pour les problèmes tandis que les républicains blâment la décision de Biden d’annuler certaines des politiques d’immigration plus strictes de Trump pour la situation.

La Maison Blanche a notamment refusé de qualifier cela de «crise».

Le Département de l’éducation a organisé cette semaine un sommet sur la réouverture des écoles. Et la première dame Jill Biden, une enseignante, a visité des écoles du pays qui se sont ouvertes en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

La Maison Blanche évalue également l’action de l’exécutif sur le contrôle des armes à feu au milieu des doutes sur la capacité d’agir du Congrès.

Les responsables de l’administration ont parlé à certains démocrates du Sénat de trois actions exécutives possibles, a rapporté le New York Times: l’une classerait comme armes à feu les armes à feu dites fantômes – des kits qui permettent d’assembler une arme à feu à partir de pièces; un autre financerait des programmes d’intervention contre la violence communautaire; et le troisième renforcerait le système de vérification des antécédents.

Jeudi marque le 65e jour de prise de fonction de Biden, un record pour un président moderne en attente de tenir une conférence de presse.

La Maison Blanche a été critiquée pour ne pas avoir tenu de conférence de presse officielle et a été accusée de rendre des comptes au public.

Biden a répondu de manière informelle aux questions des journalistes lors d’événements et sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

La salle Est de la Maison Blanche mise en place pour la première conférence de presse présidentielle de Biden

Mais le précédent record pour une conférence de presse officielle a été établi par le président George W. Bush, qui a attendu 33 jours avant d’en accueillir une.

La plupart des présidents – dont Donald Trump et Barack Obama – tiennent une conférence de presse au cours du premier mois de leur administration. Trump en a tenu un le 27e jour tandis qu’Obama en a tenu un le 20e jour.

Une analyse CNN des 100 dernières années a révélé que Biden était derrière ses 15 plus récents prédécesseurs, qui ont tous tenu une conférence de presse en solo dans les 33 jours suivant leur prise de fonction.