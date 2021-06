JOE BIDEN a prononcé hier soir un discours de ralliement aux troupes américaines stationnées en Grande-Bretagne, déclarant : « Je dirai à M. Poutine ce que je veux qu’il sache ».

Le président a déclaré que l’alliance américano-britannique était « l’alliance militaire et politique la plus forte de l’histoire du monde » lors de la première étape de sa tournée européenne.

M. Biden est arrivé à la RAF Mildenhall dans le Suffolk hier après-midi, avant d’atterrir à Newquay à 23h45 avant le sommet du G7 à Cornwall vendredi.

Et en préparation des pourparlers diplomatiques, le président a déclaré au personnel militaire que Poutine de Russie se verrait sévèrement dire « ce que je veux qu’il sache ».

Il a déclaré mercredi soir : « C’est mon premier voyage à l’étranger en tant que président des États-Unis.

« Je me dirige vers le G7, puis vers la ministérielle de l’OTAN et ensuite rencontrer M. Poutine pour lui faire savoir ce que je veux qu’il sache.

« À chaque étape du processus, nous allons faire comprendre que les États-Unis sont de retour et que les démocraties du monde se mobilisent pour relever les défis les plus difficiles et les problèmes qui comptent le plus pour notre avenir. »

Jill Biden a lancé le voyage en s’exprimant à la base aérienne de Mildenhall dans le Suffolk – remerciant les soldats pour leurs efforts considérables.

Elle a réprimandé son mari en criant « Joe, fais attention » alors que la foule de militaires éclatait de rire.

Que s’est-il passé jusqu’à présent…

Le président Biden est ensuite monté sur scène, s’adressant aux soldats et à leurs familles et les remerciant pour les « sacrifices qu’ils font ».

Biden a commencé son discours en proclamant « Quand j’avais 14 ans… » avant d’être distrait par la foule debout.

Il a fait signe à la grande foule de se rasseoir en disant « à l’aise » avant de plaisanter « J’oublie toujours que je suis président ».

Il a ensuite déclaré que sa visite montrerait que « les États-Unis sont de retour » et que les démocraties sont solidaires.

Biden a déclaré à la foule en liesse qu’il défendrait les droits de tous, car les États-Unis ont été fondés sur une « idée » selon laquelle « tous les hommes et les femmes sont créés égaux ».

« Aucune nation ne peut nous vaincre tant que nous respectons nos valeurs », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni est « l’alliance militaire et politique la plus forte de l’histoire du monde », avant d’ajouter qu’elle devait être « modernisée » pour se protéger contre les menaces passées et les nouveaux défis.

Mais malgré les liens « forts » avec le Royaume-Uni, Biden a qualifié de manière embarrassante la Royal Air Force de « RFA » dans une gaffe majeure lors de son tout premier discours en tant que président sur le sol britannique.

Au lieu de faire référence à la RAF britannique, l’homme de 78 ans a déclaré : « Ces partenariats ont été durcis par le feu de la guerre.

« Des générations d’Américains et de militaires les ont combattus. Comme le Bloody Hundredth original et ces pilotes RFA. »

Le président a également précisé qu’une « action multilatérale coordonnée » était nécessaire pour lutter contre le changement climatique avant le sommet du G7 qui débutera vendredi.

Il a déclaré: « Au cours des prochains jours, je participerai à des réunions avec nombre de nos partenaires les plus proches, le G7 à Cornwall, puis je partirai pour Bruxelles et le sommet de l’OTAN et le sommet de l’UE.

« Cette diplomatie est essentielle car aucune nation agissant seule ne peut relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui parce que le monde change. »

M. Biden a ajouté: « Pour relever les défis les plus urgents de ce siècle, nous devons le faire ensemble, nous devons mettre fin à Covid-19, non seulement à la maison mais partout.

« Il n’y a pas de mur assez haut pour nous protéger de cette pandémie ou de la prochaine menace biologique à laquelle nous sommes confrontés, et il y en aura d’autres.

« Cela nécessite une action multilatérale coordonnée, nous devons tous nous engager dans une action climatique ambitieuse si nous voulons prévenir les pires impacts du changement climatique et du réchauffement climatique. »

Lors du sommet de vendredi, le président avertira Boris Johnson et l’UE de ne pas « mettre en danger » le processus de paix en Irlande du Nord, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président américain, alors qu’ils luttent pour résoudre un différend commercial.

M. Biden profitera également de la visite pour renforcer les liens avec les alliés lors du sommet du G7 vendredi – et unir ses efforts pour convenir d’une stratégie pour vacciner le monde contre le coronavirus.

Il s’est envolé pour le Royaume-Uni à bord d’Air Force One – atterrissant à la base aérienne américaine de RAF Mildenhall avant de se rendre à Cornwall pour les entretiens de jeudi avec Boris Johnson et le sommet du G7 à Carbis Bay.

Avant les pourparlers, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, a averti que le président nourrissait des inquiétudes « très profondes » sur la question provoquée par le Brexit.

M. Sullivan a déclaré que le président pensait que le protocole post-Brexit sur l’Irlande du Nord était « critique » pour garantir la protection de l’accord du Vendredi saint, alors que la Grande-Bretagne et l’UE tentent de résoudre le problème des contrôles en mer d’Irlande.

Les dirigeants du G7 du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se réunissent ce week-end pour la première fois en près de deux ans Crédit : AFP

Le conseiller a déclaré à la BBC que les deux parties doivent poursuivre les négociations, ajoutant : « Mais quelle que soit la manière dont elles trouveront de procéder, elle doit, à la base, protéger fondamentalement les gains de l’accord du Vendredi saint et ne pas le mettre en péril.

« Et c’est le message que le président Biden enverra lorsqu’il sera à Cornwall. »

Le voyage en son cœur fera progresser la politique étrangère de Joe Biden, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale – rassemblant les démocraties du monde pour relever les grands défis de notre temps.

Joe Biden est sur le point de visiter trois pays en huit jours dans le cadre de sa première aventure à l’étranger en tant que président.

Après avoir succédé à Donald Trump en janvier, M. Biden a déclaré que le voyage – qui comprend également une réunion de l’OTAN et des entretiens avec le Russe Vladimir Poutine – visait à aplanir les relations avec les alliés qui avaient été tendues sous son prédécesseur.

Il a déclaré aux journalistes que l’objectif était de « renforcer l’alliance, en indiquant clairement à Poutine et à la Chine que l’Europe et les États-Unis sont proches ».

M. Biden a promis que la rencontre avec le Premier ministre « affirmerait la relation particulière entre nos nations ».

Downing Street a déclaré que Boris avait l’intention de favoriser une « relation étroite » avec Washington.

Le Premier ministre espère conclure un accord commercial avec les États-Unis – mais les commentaires du conseiller à la sécurité nationale étaient les derniers d’une série d’avertissements concernant l’impact du Brexit sur l’Irlande du Nord.

Boris Johnson prévoit d’utiliser le sommet des principales économies pour exhorter les membres – dont le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie – à « vaincre » Covid en aidant à vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine.

Le président américain a déclaré aux journalistes qu’il annoncerait une stratégie vaccinale pour le monde.

M. Johnson souhaite également un nouveau traité sur la réponse aux pandémies après la « période assez difficile » où les pays se faisaient concurrence et « se disputaient » l’accès aux EPI.

Le sommet se concentrerait sur « une reconstruction plus verte, une reconstruction meilleure » après la pandémie, a-t-il déclaré.

À la fin du sommet, le président et la première dame rencontreront la reine au château de Windsor.

M. Biden partira ensuite pour Bruxelles et plus tard Genève en Suisse.

