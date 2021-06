Le receveur large des Cowboys de DALLAS, Terrance Williams, a bizarrement demandé la destitution du président Joe Biden à la suite de sa dernière bévue.

Williams a partagé une vidéo de Biden se précipitant hors de la scène lors d’un événement récent pour « s’assurer » que deux jeunes filles présentes aient une glace après son discours.

Biden a fait un détour avant son discours pour parler à deux jeunes filles Crédit : AFP

Biden a déclaré qu’il devait «s’assurer» que deux filles aient de la crème glacée après l’événement Crédit : Reuters

Alors que Biden montait sur scène à Tulsa, en Oklahoma, pour rendre hommage au 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa, il a fait un rapide détour.

« Je dois faire un chèque », a déclaré Biden en quittant la scène.

La vidéo montre Biden s’approchant de deux jeunes filles assises avec leur mère et leur parlant un moment avant de retourner sur scène.

« Je devais juste m’assurer que deux filles aient de la crème glacée quand ce sera fini », a déclaré Biden à un public riant lorsqu’il est revenu sur scène.

Biden est descendu de scène avant de faire son discours Crédit : Fox News

L’incident n’a pas été capté par un micro, mais les membres du public en train de rire ont capturé le moment sur leur téléphone portable Crédit : Fox News

Avant son discours, Biden a rencontré des survivants de l’attaque de 1921 à Black Wall Street, qui ont fait des centaines de morts dans la communauté noire.

Il a comparé la violence à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, bien qu’il ait indiqué la mauvaise date, faisant plutôt référence à tort au 9 janvier 2021.

Williams, un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a partagé l’incident sur Twitter.

« CETTE VIDÉO EST DÉRANGEANT ! C’est un homme très malade et j’appelle tous les républicains et démocrates à destituer cet homme ! » Williams a tweeté du moment Biden a quitté la scène pour parler aux jeunes filles.

La demande farfelue de destitution n’était pas un sentiment largement partagé.

Williams publie fréquemment des vidéos sur les réseaux sociaux avec son chapeau rouge MAGA alors qu’il s’insurge contre les démocrates Crédit : Twitter

Williams est un fan de longue date de l’ancien président Trump Crédit : TWITTER

Williams enfile fréquemment son chapeau rouge vif « KEEP AMERICA GREAT » sur les réseaux sociaux et fulmine contre le vice-président Kamala Harris, le Dr Anthony Fauci et Biden.

Le footballeur récemment posté une photo de Biden embrassant sa petite-fille en disant: « Ce n’est pas mon président. »

Dans un autre article, il a simplement mentionné: « Nous n’avons pas de vrai président ou de vice-président. L’Amérique n’a pas de leader. Levez la main si vous êtes d’accord. »