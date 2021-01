Joe Biden a dévoilé un programme de secours économique contre le coronavirus de 1,9 billion de dollars (1,5 billion d’euros) pour les États-Unis.

Le président élu, qui doit prêter serment à la présidence le 20 janvier, a déclaré lors d’un discours national: «Nous n’avons pas seulement un impératif économique d’agir maintenant – je pense que nous avons une obligation morale.»

La proposition, appelée American Rescue Plan, accélérerait le programme de vaccination, atteignant l’objectif de Biden d’administrer 100 millions de vaccins d’ici le 100e jour de sa présidence.

En attendant, cela fournirait une autre aide économique, avec des chèques de 1400 $ proposés pour la plupart des Américains, ce qui, en plus des 600 $ fournis dans le dernier projet de loi COVID-19, porterait le total à 2000 $ que Biden a demandé.

Cela prolongerait également une augmentation temporaire des allocations de chômage et un moratoire sur les expulsions et les saisies jusqu’en septembre.

Le plan apporterait également des objectifs politiques à long terme pour les démocrates, tels que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure, l’augmentation des congés payés pour les travailleurs et l’augmentation des crédits d’impôt pour les familles avec enfants.

La question de savoir si le projet de loi sera adopté par le Congrès est une autre affaire – les démocrates ont des marges très étroites dans les deux chambres, les républicains étant susceptibles de reculer sur certaines parties.

« Rappelez-vous qu’un projet de loi bipartisan de 900 milliards de dollars # COVID19 est devenu loi il y a 18 jours à peine », a tweeté le sénateur John Cornyn, un républicain.

Mais Biden a déclaré que ce n’était qu’un acompte, et il a promis plus de législation majeure le mois prochain, axée sur la reconstruction de l’économie.

« La crise de la profonde souffrance humaine est bien visible et il n’y a pas de temps à perdre », a-t-il dit. « Nous devons agir et nous devons agir maintenant. »

Sa facture de secours serait payée avec de l’argent emprunté, ajoutant à des milliers de milliards de dettes que le gouvernement a déjà contractées pour faire face à la pandémie.

Les États-Unis restent de loin le pays le plus durement touché au monde par la pandémie, avec plus de 23 millions de cas confirmés et 388 000 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Dans le cadre de la stratégie à plusieurs volets de Biden, environ 400 milliards de dollars iraient directement à la lutte contre la pandémie, tandis que le reste serait axé sur l’aide économique et l’aide aux États et aux localités.

Environ 20 milliards de dollars seraient alloués pour une concentration plus disciplinée sur la vaccination, en plus des quelque 8 milliards de dollars déjà approuvés par le Congrès. Biden a appelé à la mise en place de centres de vaccination de masse et à l’envoi d’unités mobiles dans les zones difficiles d’accès.

Biden a qualifié le déploiement du vaccin supervisé par l’administration Trump sortante d ‘«échec lamentable jusqu’à présent», et a déclaré qu’il fournirait plus de détails sur sa campagne de vaccination vendredi.

Le plan prévoit également 50 milliards de dollars pour étendre les tests, ce qui est considéré comme la clé de la réouverture de la plupart des écoles d’ici la fin des 100 premiers jours de la nouvelle administration. Environ 130 milliards de dollars seraient alloués pour aider les écoles à rouvrir sans risquer une nouvelle contagion.

Le plan financerait l’embauche de 100000 agents de santé publique, afin de se concentrer sur l’encouragement des gens à se faire vacciner et sur la recherche des contacts des personnes infectées par le coronavirus.