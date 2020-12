Le président élu Joe Biden a dévoilé mercredi son choix pour le secrétaire à l’éducation – l’actuel commissaire à l’éducation du Connecticut, Miguel Cardona.

Avec l’ajout de Cardona, dont les parents ont déménagé dans le Connecticut depuis Porto Rico, Biden continue de tenir son engagement en matière de diversité.

«Il y a déjà plus de personnes de couleur dans ce cabinet que dans l’histoire des États-Unis», a déclaré Biden au Queen Theatre de Wilmington, dans le Delaware. «Il y a plus de femmes que jamais. Le premier membre du Cabinet ouvertement gay. C’est un cabinet qui ressemble à l’Amérique. Cela puise dans le meilleur de l’Amérique.

Le président élu Joe Biden a présenté le commissaire à l’éducation du Connecticut, Miguel Cardona, comme son secrétaire à l’éducation lors d’une brève apparition mercredi à Wilmington. Cardona, qui est Latino, ajoute plus de diversité au cabinet de Biden

Le président élu Joe Biden (au centre) a annoncé mercredi son secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona (à droite) au Queen Theatre de Wilmington aux côtés de la vice-présidente élue Kamala Harris (à gauche)

Biden, dont l’épouse, le Dr Jill Biden, est éducatrice, avait promis depuis longtemps de choisir quelqu’un avec une expérience en classe pour diriger son ministère de l’Éducation.

Cardona a enseigné la quatrième année dans le même système scolaire public qu’il a fréquenté dans sa jeunesse et est devenu le plus jeune directeur de l’État.

Il a été le premier Latino à devenir commissaire à l’éducation du Connecticut.

Cardona a fait pression pour que les écoles restent ouvertes au milieu de la pandémie – avec des protocoles de sécurité mis en place.

« La réouverture des écoles en toute sécurité sera une priorité nationale dans une administration Biden-Harris », a déclaré Biden mercredi.

Il a dit qu’il voulait voir les écoles publiques rouvrir dans ses 100 premiers jours au pouvoir.

Tout au long de la pandémie, l’administration Trump a également poussé à dispenser un enseignement en personne, contrairement à l’apprentissage virtuel à domicile.

Lors de la campagne électorale, Biden a contesté cela car l’administration n’a pas fourni aux éducateurs d’équipement de protection individuelle pour rouvrir les écoles en toute sécurité.

Mercredi, Biden a critiqué les « signaux mitigés de la Maison Blanche qui ont laissé plus de confusion que de calme, qui ont laissé tant de parents et d’écoles se sentir seuls ».

Biden a déclaré qu’un financement COVID lié à l’éducation serait nécessaire pour les tests, le transport – afin que les élèves puissent être plus éloignés socialement dans les bus scolaires – et aussi pour les bâtiments scolaires, pour leur fournir des systèmes de ventilation adéquats, ainsi que des services de nettoyage et des équipements de protection.

Cardona a juré de «créer des opportunités pour sortir de la crise».

« Bien que nous commençons à voir un peu de lumière au bout du tunnel, nous savons également que cette crise est en cours, que nous en porterons les effets pendant des années à venir et que les problèmes et les inégalités qui sévissent depuis longtemps dans notre système éducatif avant que COVID soit toujours avec nous même après que le virus soit à distance », a-t-il déclaré.

Cardona a également parlé de son histoire uniquement américaine: de grandir dans un projet de logement à Meriden, dans le Connecticut, à être le premier membre de sa famille à avoir un diplôme universitaire.

«Et moi, étant bilingue et biculturel, je suis aussi américain que la tarte aux pommes, le riz et les haricots», a-t-il déclaré.

«Pour moi, l’éducation a été le grand égalisateur», a-t-il poursuivi. «Mais pour trop d’étudiants, votre code postal et la couleur de votre peau restent le meilleur indicateur des opportunités que vous aurez dans votre vie.

Cardona a averti que l’éducation publique dans le pays était devenue une «flor pálida: une rose fanée, négligée, nécessitant des soins».

«Nous devons être les maîtres jardiniers qui le cultivent, qui travaillent chaque jour pour préserver sa beauté et son but», a-t-il déclaré.

Après que Biden, Cardona et la vice-présidente élue Kamala Harris se soient exprimées, le président élu a ignoré les questions des journalistes alors qu’il quittait la scène de la reine.

