Joe Biden dénonce le plan économique de Liz Truss comme une “erreur prévisible” après que le président s’est ingéré et a qualifié le Royaume-Uni d'”allié le plus proche”

JOE Biden a qualifié le plan économique de Liz Truss d'”erreur prévisible” quelques semaines seulement après avoir qualifié le Royaume-Uni d'”allié le plus proche”.

Le président américain ingérant a également déclaré qu’il “n’était pas le seul” à penser que le Premier ministre avait fait une gaffe avec son mini-budget.

Le président américain Joe Biden a qualifié le plan économique de Truss d'”erreur prévisible” Crédit : Reuters

Liz Truss a été forcée de faire demi-tour humiliant sur son plan économique Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Il a fait une intervention extraordinaire dans la politique britannique lors d’une visite dans un magasin de crème glacée de l’Oregon dimanche.

Interrogé sur son opinion sur la politique économique de Truss, Biden a déclaré: “Je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur.

“Je pense que l’idée de réduire les impôts des super riches à un moment où – de toute façon, je pense juste – je n’étais pas d’accord avec la politique, mais c’est à la Grande-Bretagne de porter ce jugement, pas à moi.”

Cette décision sera certainement désapprouvée par Mme Truss et son équipe au n ° 10 – les présidents américains devant éviter de commenter la politique britannique.

Cela vient après que le mois dernier, Biden ait précédemment salué la Grande-Bretagne comme “l’allié le plus proche au monde” de l’Amérique lorsqu’il a rencontré Mme Truss à l’ONU, à New York.

Les commentaires de Biden interviennent après que Mme Truss a annoncé un demi-tour budgétaire humiliant après avoir licencié de manière spectaculaire Kwasi Kwarteng en tant que chancelier.

Le Premier ministre assiégé a confirmé que les plans controversés visant à supprimer une augmentation de l’impôt sur les sociétés l’année prochaine ont officiellement été abandonnés.

Le retour en arrière a été un énorme embarras pour le gouvernement, qui a passé des semaines à défendre la politique.

Lors d’une conférence de presse tendue qui a duré moins de 10 minutes vendredi, le Premier ministre ébranlé a déclaré: “Il est clair que certaines parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que les marchés ne s’y attendaient.

“Donc, la façon dont nous remplissons notre mission en ce moment doit changer. Nous devons agir maintenant pour rassurer les marchés sur notre discipline budgétaire.

“J’ai donc décidé de maintenir l’augmentation de l’impôt sur les sociétés qui était prévue par le gouvernement précédent.”

Mais le nouveau chancelier Jeremy Hunt a fait allusion à un autre demi-tour samedi et a suggéré que les dépenses publiques pourraient augmenter – bien que Truss ait déclaré que cela ne se produirait pas il y a seulement deux jours.

Il a nié que le Royaume-Uni reviendrait à une ère d’austérité, mais a admis que des décisions “difficiles” devaient être prises en matière de dépenses et d’impôts.

M. Hunt a déclaré à Sky News: “Les dépenses n’augmenteront pas autant que les gens le souhaitent et il y aura plus d’efficacité à trouver et nous n’aurons pas la rapidité des réductions d’impôts que nous espérons, et certaines taxes devront disparaître en haut.

“C’est la réalité de la situation très difficile à laquelle nous sommes confrontés.”