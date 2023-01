Joe Biden demande l’interdiction des armes d’assaut après la fusillade en Californie

Le président américain Joe Biden a appelé mardi le Congrès à agir rapidement pour interdire les armes d’assaut, alors que la Californie était sous le choc de deux fusillades de masse meurtrières en moins de 48 heures.

Un groupe de sénateurs a réintroduit lundi une interdiction fédérale des armes d’assaut et une législation qui porterait l’âge minimum d’achat des armes d’assaut à 21 ans.

“Nous savons que le fléau de la violence armée à travers l’Amérique nécessite une action plus forte. J’exhorte une fois de plus les deux chambres du Congrès à agir rapidement et à remettre cette interdiction des armes d’assaut à mon bureau, et à prendre des mesures pour assurer la sécurité des communautés, des écoles, des lieux de travail et des maisons américaines. “, a déclaré Biden dans un communiqué.

Un homme armé présumé était en garde à vue mardi pour le meurtre de sept personnes dans une communauté rurale du nord de la Californie, deux jours seulement après une fusillade de masse lors d’une célébration du Nouvel An lunaire près de Los Angeles.

Une loi interdisant les fusils d’assaut a expiré en 2004 et le Congrès a refusé à plusieurs reprises de la renouveler, alors même que le pays subit des fusillades de masse répétées.

De nombreux républicains s’opposent à une interdiction, citant le droit constitutionnel à la possession d’armes à feu.