Le président élu Joe Biden est retourné en Géorgie lundi pour aider à renforcer les candidats démocrates au Sénat Jon Ossoff et Raphael Warnock un jour avant que les électeurs ne déterminent si le programme de la nouvelle administration aura plus de facilité à passer par le Congrès.

Le second tour de l’État Peach marque la fin du cycle électoral tumultueux de 2020, qui continue d’être mis au pilori par le président Donald Trump, qui a allégué sans preuve que la fraude électorale généralisée avait causé sa perte en novembre.

« Vous avez voté en nombre record en novembre et nous avons gagné, trois fois ici à chaque recomptage », a déclaré Biden aux électeurs d’Atlanta lors d’un rassemblement au volant lundi, se moquant des contestations judiciaires répétées de Trump sur le résultat. « Maintenant, nous avons besoin que vous votiez à nouveau en nombre record. »

Biden est venu dans la ville la plus peuplée de l’État un jour après que le vice-président élu Kamala Harris a traversé Savannah, une autre région où les démocrates ont vu un taux de participation élevé en remportant la course à la présidentielle deux mois auparavant.

Trump fait également une escale dans le nord de la Géorgie lundi pour aider à renforcer les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue. Les visites en duel soulignent l’importance de l’élection pour les deux partis; les résultats dynamiseront ou bloqueront l’agenda de l’administration Biden au Congrès.

Cinquante sénateurs républicains ont prêté serment au 117e Congrès cette semaine avec 48 sénateurs qui se réuniront avec les démocrates. Si Ossoff et Warnock l’emportent mardi, le Sénat est à égalité à 50-50 et Harris serait le vote décisif en tant que président du Sénat.

Biden a déclaré qu’une victoire des deux démocrates faciliterait la tâche des priorités de la nouvelle administration concernant les soins de santé, le changement climatique et d’autres problèmes.

Plus précisément, a déclaré le président élu, le Sénat étant des mains démocrates, les plans de vaccination contre le COVID-19 et d’autres lois de secours, telles que le financement des gouvernements étatiques et locaux, seraient plus faciles à adopter.

Un résultat immédiat que les électeurs remarqueraient si Ossoff et Warnock gagnent serait des paiements directs plus élevés aux personnes et aux familles en détresse économique en raison du coronavirus, a déclaré Biden.

« Leur élection mettra fin au blocage à Washington sur ce chèque de relance de 2 000 $ », a-t-il déclaré. « Cet argent ira immédiatement à la porte des personnes en difficulté. »

Si l’un des candidats démocrates perd, cependant, la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Conserve le contrôle de la chambre haute du Congrès.

On a beaucoup parlé des relations de travail passées de Biden et McConnell, mais les démocrates disent qu’il serait bien préférable que leur programme progressiste sorte le Sénat des mains du GOP.

« Si Mitch McConnell et les républicains s’accrochent au Sénat, ils essaieront de faire à Joe et Kamala exactement comme ils ont essayé de le faire au président (Barack) Obama », a déclaré Ossoff à la foule lundi avant la comparution de Biden. « Nous avons trop de bon travail à faire pour que les choses s’arrêtent dans la capitale de notre pays. »

Plus:La représentante principale du GOP, Liz Cheney, déclare que l’appel de Trump en Géorgie est « profondément troublant », exhorte à écouter une bande audio d’une heure

La surprenante victoire présidentielle de Biden en Géorgie est intervenue après des décennies de contrôle républicain de l’État. La Géorgie n’a pas nommé de démocrate au Sénat depuis 20 ans.

À la suite de la perte inattendue du président dans l’État, Trump a eu des échanges intenses avec les hauts responsables de l’État républicain de Géorgie, y compris un appel téléphonique controversé avec le secrétaire d’État Brad Raffensperger où le président a fait pression sur le responsable pour qu’il « trouve » plus de votes pour changer le résultat.

Trump a martelé Raffensperger, affirmant dimanche que le secrétaire d’État du GOP était «réticent ou incapable» de répondre aux questions sur diverses allégations non fondées de fraude électorale généralisée.

« Il n’a aucune idée! » Trump a tweeté.

« Respectueusement, président Trump: ce que vous dites n’est pas vrai », a répondu Raffensperger. « La vérité sortira, »

Biden n’a fait aucune référence directe à l’appel de Trump avec les responsables électoraux de l’État lors du rassemblement de lundi, mais il a critiqué Perdue et Loeffler pour ne pas avoir dénoncé plus vigoureusement les actions du président.

« Vous avez deux sénateurs qui pensent que leur loyauté va à Trump, pas à la Géorgie. Vous avez deux sénateurs qui pensent avoir prêté serment à Donald Trump, pas à la Constitution américaine », a déclaré Biden.