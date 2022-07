Joe Biden demande accidentellement de maintenir en vie “l’honneur” de l’Holocauste lors de sa visite en Israël

Le président américain Joe Biden semble avoir commis une autre gaffe verbale lors de sa visite officielle en Israël. Mercredi, Biden a ouvert la première visite au Moyen-Orient au cours de sa présidence, une visite qui durera quatre jours et impliquera des entretiens avec des responsables israéliens, palestiniens et saoudiens, selon un rapport de l’AP. Alors qu’il parlait en Israël, Biden a accidentellement parlé de la “vérité et de l’honneur de l’holocauste” alors qu’il voulait mentionner “l’horreur” de celui-ci. Il a corrigé la gaffe immédiatement après l’avoir faite, comme le montre une vidéo de l’incident devenue virale sur les réseaux sociaux.

« Plus tard dans la journée, je retournerai une fois de plus sur la terre sacrée de Yad Vashem pour honorer les 6 millions de vies juives qui ont été volées lors d’un génocide et continuer, ce que nous devons faire tous les jours – continuer à témoigner, à maintenir en vie le la vérité et l’honneur de l’Holocauste – l’horreur de l’Holocauste – honorons ceux que nous avons perdus, afin que nous n’oubliions jamais cette leçon… », a déclaré Biden. Même si beaucoup l’ont critiqué pour la gaffe, certains ont dit que “les actions parlent plus fort que les mots”.

Omg😳Un tel embarras !! https://t.co/IsYLuTanPG — Ultra #MAGA🇺🇸Jennifer Turney (@Jennife19080225) 13 juillet 2022

tu te moques de moi https://t.co/avN6N64Abp -joe mussi (@guido12758) 13 juillet 2022

Quel temps pour vivre https://t.co/U8H7Gsfq1O – Ghost®TC (@BTCnHODL) 13 juillet 2022

L’action a plus de poids que les mots. Les vrais adultes le savent. https://t.co/dlATCAjT0o – stickman_jones (@JonesStickman) 13 juillet 2022

Il a bégayé. Parce qu’il bégaie. Vous n’avez pas montré l’intégralité du clip. Façon d’être grossier. 👎 Et personne n’a été “étourdi”. 🙄https://t.co/4d2GMOtOLw — Laura Pastine (@laurapastine) 13 juillet 2022

À Yad Vashem, Biden a rencontré deux survivants de l’Holocauste et un moment fort a été enregistré lorsqu’il s’est mis à genoux pour leur parler. “Aujourd’hui, j’ai rendu visite au lieu sacré de Yad Vashem où j’ai eu l’insigne honneur de rencontrer le Dr Gita Cycowicz et Mme Rena Quint, deux survivantes de l’Holocauste. Je fais le vœu de poursuivre notre travail commun et sans fin pour combattre le poison de l’antisémitisme partout où nous le trouvons dans le monde », a tweeté le président.

