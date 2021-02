Joe Biden déclarera un désastre majeur alors qu’il prévoit une visite

« Comme je l’ai dit lorsque je me suis présenté, je vais être président de tous les Américains », a déclaré M. Biden, qui a perdu au Texas contre M. Trump.

« Si je peux le faire sans créer de fardeau pour les gens, je prévois d’y aller », a-t-il déclaré. Une visite présidentielle dans l’État est prévue la semaine prochaine.

M. Biden a demandé à son équipe d’accélérer la demande du Texas d’une déclaration de catastrophe, ouvrant la voie à davantage de ressources fédérales, a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki aux journalistes.

La Maison Blanche a déclaré plus tard dans un communiqué que M. Biden avait appelé l’administrateur par intérim de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), Bob Fenton, pour lui faire savoir qu’il approuverait la demande du Texas dès que l’agence transmettrait une demande formelle.

La Maison Blanche a été en contact avec les maires de villes du Texas, y compris Houston et Austin, et des responsables de Dallas et d’autres comtés, pour s’assurer qu’ils étaient connectés à la FEMA et ont accès aux ressources du gouvernement fédéral, a déclaré séparément un responsable de l’administration.