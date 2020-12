Le président élu Joe Biden a fait part de ses préoccupations vendredi au sujet de ce qu’il a déclaré être un manque de planification détaillée pour la distribution en phase terminale du vaccin contre le coronavirus, à la suite de discussions avec les responsables actuels de l’administration Trump.

Biden a fait cette déclaration après avoir parlé à Wilmington d’un rapport d’emploi « sombre » qu’il a également qualifié de « terrible ».

« Il n’y a pas de plan détaillé que nous ayons vu de toute façon sur la façon dont vous faites sortir le vaccin d’un récipient dans une seringue d’injection dans le bras de quelqu’un », a déclaré Biden.

Le nombre d’Américains hospitalisés pour COVID-19 a atteint un niveau record aux États-Unis jeudi à 100667, selon le COVID Tracking Project.

Ce chiffre a plus que doublé au cours du mois dernier, alors que les nouveaux cas quotidiens sont en moyenne de 210000 et les décès sont en moyenne de 1800 par jour, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Biden a déclaré que l’administration actuelle nous avait « informés de leur planification », et il a reconnu dans une interview à CNN jeudi avoir parlé à l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, à qui il a demandé à être son conseiller scientifique et à rester à son poste. .

« Et cela va être très difficile pour cela, c’est une proposition très coûteuse », a déclaré Biden.

Biden ne semble pas remettre en question les plans de l’administration pour la livraison d’un vaccin. L’administration Trump a amené l’armée à planifier la sortie de millions de doses une fois que les vaccins commenceront à être mis en ligne dans quelques semaines, en attendant l’approbation d’urgence.

D’un conteneur à l’autre: Biden a déclaré qu’il souhaitait voir un plan détaillé indiquant comment les gens recevraient réellement le virus, Pfizer étant probablement le premier à être réellement injecté.

Il a fait référence aux disparités en matière de santé et à la manière dont le virus affecte les minorités et ceux qui se trouvent en bas de l’échelle économique.

« Il doit y avoir une certaine équité dans la manière dont cela est distribué », a-t-il déclaré. Il a noté que le COVID-19 est devenu la principale cause de décès au cours de la semaine dernière, lorsqu’il a passé une maladie cardiaque.

Pour « les communautés de couleur, c’est un événement qui fait beaucoup de victimes », a déclaré Biden.

« Du côté de l’équité, cela doit être une partie importante de la distribution », a ajouté Biden.

Il a déclaré que le simple fait de transmettre le vaccin à des chaînes de pharmacies comme Wal-Mart ne suffisait pas, et a appelé à se concentrer sur «la manière dont nous acheminons le vaccin dans ces communautés».

« Le coût de l’injection du sérum, de l’aiguille dans le bras de quelqu’un coûte beaucoup d’argent. Il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de monde pour y parvenir.

« Nous devons avoir un bien meilleur moyen qu’ils ne l’ont vu jusqu’à présent pour savoir comment il est distribué », a déclaré Biden.

Le président élu a déclaré qu’il ne rendrait pas obligatoires les vaccins en cours de développement pour le COVID-19, mais espère que le public développera sa confiance avec le temps.

Biden s’est fortement concentré sur la pandémie et l’économie pendant la transition, après une campagne dans laquelle il a fait de la mauvaise gestion du coronavirus par Trump un thème central et a promis de faire de la pandémie sa priorité absolue à la Maison Blanche.

Il devrait nommer Jeff Zients, coprésident de sa transition et ancien assistant économique de l’administration Obama, comme son « tsar » du coronavirus pour coordonner la réponse du gouvernement à la pandémie et superviser un effort de distribution de vaccins ambitieux, selon une personne familière avec le matière.

Sa critique est venue malgré le fait que l’administration Trump a déclaré pendant des mois que les responsables militaires avaient pris des dispositions pour faire sortir des millions de doses une fois les vaccins approuvés.

Il y a d’énormes défis logistiques, y compris la nécessité de conserver le vaccin à une température très froide, la nécessité de flacons pour le contenir et de persuader les Américains de le prendre.

Le chef de la Food and Drug Administration américaine, Stephen Hahn, a déclaré vendredi qu’il pensait que 20 millions d’Américains pourraient de manière réaliste obtenir le vaccin cette année.

« Nous espérons agir rapidement », a déclaré Hahn à Reuters après cette réunion.

Cela vient après que Pfizer a admis jeudi qu’il ne serait en mesure de livrer que 50 millions de doses de son injection dans le monde – la moitié de sa promesse initiale de 100 millions de doses – d’ici la fin de 2020.

Avec son schéma à deux doses, cela signifie que seulement 25 millions de personnes dans le monde recevront le vaccin de la société ce mois-ci.

Pfizer, qui n’a pas accepté de financement de l’opération Warp Speed, a pu proposer sa propre solution de stockage et d’expédition pour transporter son tir à des températures ultra-froides, mais s’est heurté à un problème de chaîne d’approvisionnement qui a réduit sa production prévue.

Hahn a déclaré à Reuters que Pfizer fournirait aux États-Unis suffisamment de vaccin pour inoculer 12,5 millions de personnes après son approbation prévue par la FDA, mais il n’a pas abordé le problème de la chaîne d’approvisionnement.

Hahn a refusé de présenter un calendrier spécifique pour l’approbation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, mais a déclaré qu’il espérait que le régulateur prendrait une décision ce mois-ci.

De nombreux responsables fédéraux s’attendent à une approbation du vaccin dans les jours suivant une réunion d’experts du 10 décembre, bien qu’un responsable de la FDA ait récemment déclaré qu’une décision d’approbation pourrait prendre des semaines.

Biden a pris la parole alors que les États-Unis ont atteint des taux records de nouveaux cas de COVID-19 (217664), d’hospitalisations (100 667) et de décès (2879) jeudi.

Le Dr Stephen Hahn, commissaire de la FDA, a déclaré qu’il était toujours réaliste de vacciner 20 millions d’Américains contre le COVID-19 cette année après une « discussion approfondie » à la Maison Blanche cette semaine (fichier)

La Grande-Bretagne a pris une longueur d’avance sur les États-Unis cette semaine en approuvant le vaccin COVID-19 de Pfizer, intensifiant le contrôle des régulateurs américains alors qu’ils envisagent d’accorder une utilisation d’urgence dans le pays qui mène le monde dans les infections à coronavirus.

Le Royaume-Uni s’attend à recevoir 800 000 doses de vaccin Pfizer ce mois-ci, et les médecins et infirmières britanniques ont été informés vendredi qu’ils ne seraient pas les premiers à participer au vaccin.

Pourtant, la décision de la Grande-Bretagne d’approuver le tir de la firme américaine en a irrité beaucoup aux États-Unis, dont certains à la Maison Blanche.

Hahn a subi la pression de Trump sortant, qui est impatient de revendiquer le mérite d’un vaccin réussi, pour accélérer le processus.

Le chef de la FDA a discuté de la situation lors d’une réunion à la Maison Blanche avec le chef de cabinet Mark Meadows plus tôt cette semaine pour expliquer le timing et le «jeu d’équilibre» requis pour s’assurer qu’un vaccin est sûr et efficace.

« M. Meadows a demandé un briefing et nous l’avons fait, et cela s’est très bien passé », a déclaré Hahn à Reuters.

«Nous avons eu une discussion très solide, et je sais que ce terme est parfois chargé, robuste, mais nous l’avons fait.

Bien qu’il ait refusé de donner un calendrier précis pour l’approbation du vaccin, Hahn a fait un signe de tête à sa probabilité en approuvant l’objectif de la Maison Blanche de faire vacciner 20 millions d’Américains d’ici la fin de l’année.

«Je pense que compte tenu de ce que nous savons sur les approvisionnements, c’est réaliste», a déclaré Hahn à propos de cet objectif.

«Cela dépendra beaucoup de … la campagne de vaccination.

Trump, un républicain qui a perdu l’élection présidentielle du 3 novembre face au démocrate Joe Biden mais a refusé de concéder la course, a déclaré la semaine dernière qu’il méritait d’être reconnu pour le vaccin.

Pfizer ne pourra expédier que la moitié des doses de son vaccin contre le coronavirus comme il l’avait promis d’ici la fin de l’année. Sur la photo: des camions frigorifiques équipés pour livrer les vaccins quittent une usine Pfizer en Belgique

CE QUE NOUS SAVONS SUR LE PLAN DE VACCIN ACTUEL

Faire face au virus qui a tué plus de 276000 personnes aux États-Unis ainsi que les retombées économiques de la crise est l’une des principales priorités de Biden une fois qu’il prend ses fonctions le 20 janvier.

Hahn a déclaré que l’équipe de Biden n’avait pas été en contact avec lui mais qu’il serait heureux de fournir des informations sur le processus d’approbation des vaccins.

Le spécialiste du cancer a déclaré qu’il n’avait pas planifié un nouvel emploi après la prise de fonction de l’administration Biden.

Pour atteindre 20 millions de personnes, la FDA devrait bientôt approuver à la fois le vaccin de Pfizer et le vaccin développé par Moderna afin qu’ils puissent se rendre rapidement aux États-Unis.

Les données des essais de stade avancé du vaccin Moderna, qui utilise la même technologie d’ARNm que le vaccin Pfizer / BioNTech, doivent être examinées le 17 décembre.

Sur la base d’un scénario dans lequel les gens reçoivent deux doses, Pfizer prévoit de fournir aux États-Unis suffisamment de vaccin pour 12,5 millions de personnes et Moderna a déclaré qu’il en aurait assez pour 10 millions de personnes cette année.

Pfizer et Moderna ont testé leurs produits en tant que vaccins à deux doses à des semaines d’intervalle, mais Hahn a déclaré que les responsables de l’agence passaient au peigne fin leurs données et pourraient les considérer comme un seul coup si cela était justifié.

« Je ne peux pas préjuger de ce que nos scientifiques décideront, mais nous examinerons cela », a déclaré Hahn.

Un vaccin à injection unique serait beaucoup plus facile à gérer car il n’obligerait pas des millions d’Américains à revenir pour un deuxième vaccin des semaines plus tard, un défi logistique majeur pour les responsables de la santé publique.

Le programme Operation Warp Speed ​​de Trump a conclu des accords avec plusieurs fabricants de médicaments dans le but d’aider à accélérer la recherche de traitements efficaces pour lutter contre la pandémie mondiale.

Parmi les vaccins en cours d’évaluation, seul le candidat de Johnson & Johnson est testé en tant que vaccin à injection unique.

Une approbation rapide du vaccin pourrait être une victoire politique pour l’administration sortante de Trump, qui a fait pression pour des traitements efficaces pour aider à restaurer un sentiment de normalité dans la vie quotidienne et dans une économie américaine durement touchée.

Hahn a déclaré qu’il serait impatient d’être vacciné dès qu’il y aurait une approbation.

« Je serai le premier dans la file et j’encouragerai ma famille à prendre ce vaccin », a-t-il déclaré.

Les États ont fait face à une date limite vendredi pour passer des commandes de vaccin, car de nombreux cas ont signalé des infections, des hospitalisations et des décès record, tandis que les hôpitaux ont été poussés au point de rupture – le pire étant à craindre à venir.

L’Arizona a signalé plus de 5000 nouveaux cas de COVID-19 pour la deuxième journée consécutive vendredi, le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs étant tombé en dessous de 10% dans tout l’État. Les responsables de l’hôpital ont déclaré que l’épidémie dépasserait la capacité de l’hôpital ce mois-ci.

L’Etat s’attend à recevoir suffisamment de doses de nouveaux vaccins contre le coronavirus d’ici la fin de l’année pour vacciner plus de 383 000 agents de santé et résidents des établissements de soins de longue durée, a déclaré vendredi le directeur de la santé de l’Etat.

Viennent ensuite les enseignants et les autres travailleurs essentiels, suivis des Arizoniens plus âgés ou des personnes autrement plus à risque de cas graves de COVID-19.

Le Nevada a signalé jeudi 48 nouveaux décès dus au coronavirus, marquant le jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, car les cas et les décès ont continué d’augmenter plus d’une semaine après la mise en œuvre de nouvelles restrictions sur les entreprises. Un hôpital était si plein qu’il traitait des patients dans une unité auxiliaire du parking.