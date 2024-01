Joe Biden contre Donald Trump

Par Anthony ZurcherCorrespondant Amérique du Nord

La course aux primaires républicaines n’est pas officiellement terminée, mais sans voie évidente vers la victoire pour Nikki Haley, une confrontation électorale entre deux adversaires se profile.

Nous sommes à quelques mois des conventions démocrate et républicaine, le moment où chaque parti dévoile officiellement son candidat à la présidentielle.

Mais les élections de 2024 semblent pratiquement gravées dans le marbre.

La confrontation entre Joe Biden et Donald Trump sera unique dans l’histoire moderne en tant que revanche entre le président actuel et son prédécesseur immédiat.

“Avoir deux présidents en lice change la nature de la course”, déclare Todd Belt, professeur de politique à l’Université George Washington.

“Il s’agit d’une comparaison, pas seulement d’un référendum sur le président sortant. Il n’y a pas de pages blanches pour cette élection.”

Le contraste sera simple, selon Sean Spicer, qui a été le premier attaché de presse de M. Trump et a travaillé auparavant pour le Comité national républicain.

“Pour ceux qui disent, eh bien, sous Trump, les politiques de Donald Trump ont rendu ma vie meilleure, plus sûre, ont amélioré l’économie et nos communautés, c’est une évidence.”

La campagne Trump a toutes les raisons de lancer une attaque contre M. Biden, en partie pour détourner l’attention de ses propres faiblesses – notamment ses problèmes juridiques, sa rhétorique qui divise et ses tentatives de saper les résultats des élections de 2020, qui ont contribué à l’attaque de janvier 2021 contre le Capitole américain.

Mais M. Biden présente également des vulnérabilités clés, luttant pour vendre ses réalisations du premier mandat et essayant de convaincre le public qu’il a l’énergie nécessaire pour la campagne et un deuxième mandat.

Déjà dans cette course à la présidentielle, il décrit son prédécesseur comme incontrôlable et comme une menace pour l’Amérique et pour la démocratie elle-même.

“Habituellement, c’est ce que vous faites lorsque vous vous présentez contre quelqu’un qui est inconnu en politique”, explique Susan Estrich, auteure et analyste démocrate qui a dirigé la campagne présidentielle de Michael Dukakis en 1988.

“Mais ici, vous avez quelqu’un qui est très connu, et vous essayez juste de prouver qu’il représente un gros risque.”

Il s’agit d’une revanche que peu d’Américains disent vouloir – un dur labeur de campagne à mains nues – mais c’est un choix présidentiel qu’à ce stade, ils semblent presque certains d’obtenir.

Course rapprochée sur une petite carte

Les cotes de popularité de M. Biden continuent de languir en territoire dangereux pour un président sortant qui entre dans une année électorale. Toutefois, la perception du public à l’égard de M. Trump est également négative.

Tout porte à croire que les élections générales de novembre s’annoncent serrées. Les sondages nationaux donnent les deux candidats soit au coude à coude, soit M. Trump avec un léger avantage.

Mais à ce stade précoce de la course, leur utilité est limitée, compte tenu de la nature de la carte politique américaine. Alors que les Américains se rendront aux urnes dans tout le pays, cette course ne sera encore une fois décidée que dans une poignée d’États.

En effet, le collège électoral, le système dont disposent les États-Unis pour choisir leur président, dépend de la victoire des candidats dans chaque État et la plupart des États sont solidement démocrates ou républicains.

Les États les plus cruciaux qui pourraient aller dans un sens ou dans l’autre cette année sont le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan dans ce qu’on appelle la Rust Belt, ainsi que l’Arizona et la Géorgie, deux États que M. Biden a transformés en démocrates en 2020.

Le Nevada est également considéré comme un tirage au sort, mais sa petite population en fait un prix moins précieux.

Quelques États qui ont été des champs de bataille lors de cycles électoraux précédents ont disparu de cette carte : la Floride et la Caroline du Nord ont récemment eu une tendance républicaine, tandis que la Virginie et le Colorado semblent être plus solidement démocrates.

Ainsi, même si les sondages nationaux fournissent du matériel aux commentateurs politiques, un sous-ensemble beaucoup plus restreint d’électeurs sera finalement celui qui comptera.

Les sondages de novembre montrant que M. Trump était en avance dans ces États clés ont alarmé certains démocrates, mais les sondages effectués un an après l’élection ne sont pas nécessairement des prédicteurs précis du résultat.

L’économie (encore)

En fin de compte, les Américains ont tendance à voter avec leur portefeuille lors des élections nationales – pour le parti au pouvoir dans les bons moments et pour l’opposition dans les mauvais moments.

“C’est l’économie, stupide” était le mantra de la campagne présidentielle réussie de Bill Clinton en 1992, et le refrain est devenu un évangile politique au cours des décennies qui ont suivi.

L’un des facteurs qui rendent difficile la prévision de 2024 est que, dans l’ensemble, les indicateurs économiques sont positifs.

L’économie croît à un rythme soutenu. Le chômage est proche de son plus bas niveau. La bourse atteint des sommets records. Et pourtant, les électeurs américains continuent d’avoir une vision sombre de leur situation économique.

Cela peut en partie être attribué à plusieurs années de forte inflation et au coût toujours élevé du logement dans de nombreuses régions des États-Unis. Les ventes de maisons aux États-Unis sont tombées à leurs plus bas niveaux depuis près de 30 ans.

Lors de la fête de la victoire de Trump dans l’Iowa, deux grands écrans vidéo ont diffusé des graphiques montrant comment la hausse des taux d’intérêt hypothécaires sous l’administration Biden a fait augmenter les paiements mensuels du logement.

Il y a cependant quelques signes d’espoir récents pour M. Biden.

La confiance des consommateurs, telle que mesurée par une enquête de l’Université du Michigan, a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2021. L’inflation et les prix du gaz ont chuté. Les électeurs ont encore largement le temps de changer d’avis sur l’état de l’économie américaine.

La confiance des consommateurs américains remonte à nouveau

M. Trump dira que les choses allaient mieux lorsqu’il était au pouvoir.

Selon M. Spicer, l’économie – comme la criminalité – est une question « instinctive » et de nombreux Américains ne croient toujours pas que leur situation quotidienne s’est améliorée.

“Jusqu’à ce que vous le ressentiez viscéralement”, dit-il, “peu importe les statistiques qui vous sont présentées.”

M. Biden rétorquera que les États-Unis ont mieux résisté à la tempête économique post-Covid que presque tous les autres pays du monde et que les Bidenomics – leur mélange d’investissements dans les infrastructures, de réductions d’impôts et de dépenses sociales – ont amélioré le sort des travailleurs américains.

Avortement ou immigration ?

La campagne Biden tentera de convaincre les électeurs que M. Trump est responsable du fait que l’avortement est devenu illégal ou considérablement réduit dans des dizaines d’États, même si l’ancien président a tenté de modérer sa position sur la question.

Depuis que la Cour suprême des États-Unis, avec l’aide de trois juges nommés par Trump, a rejeté un précédent de 50 ans accordant des protections constitutionnelles au droit à l’avortement, les démocrates ont surfé sur une vague de soutien sur cette question pour afficher des résultats meilleurs que prévu. aux urnes.

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont récemment organisé un événement de campagne en Virginie du Nord axé étroitement sur cette seule question.

“L’avortement s’est révélé être un problème bien plus important que ce que beaucoup de gens pensaient”, déclare Mme Estrich. “Partout où cela figurait sur le bulletin de vote, la position pro-choix a gagné.”

Si l’avortement est la question électorale que les démocrates tenteront de mettre en avant dans l’esprit des électeurs, M. Trump et les conservateurs feront de même pour l’immigration.

Les passages aux frontières ont atteint un niveau record en décembre avec 249 785 arrestations à la frontière mexicaine, soit une hausse de 31 % par rapport à novembre et de 13 % par rapport à décembre 2022, le précédent record.

Cet afflux massif de migrants sans papiers et de demandeurs d’asile a parfois submergé les installations de traitement du gouvernement et mis à rude épreuve les programmes de services sociaux dans les grandes villes situées à des milliers de kilomètres.

Les sondages montrent que l’immigration est la principale question pour une grande partie de la base de M. Trump – et une source de faiblesse pour le président et de division entre les démocrates.

Les efforts visant à résoudre le problème au Congrès se sont révélés infructueux, en grande partie parce que M. Trump a fait pression sur les républicains pour qu’ils bloquent la législation de compromis jusqu’après les élections.

“L’administration Biden a perdu l’argument sur la sûreté et la sécurité à notre frontière sud”, déclare M. Spicer. “C’est fini.”

D’autres questions pourraient également jouer un rôle dans la prochaine course présidentielle, notamment le taux de criminalité aux États-Unis, l’environnement et le changement climatique, ainsi que la politique étrangère.

La guerre de Gaza, en particulier, pourrait être un casse-tête permanent pour M. Biden, dans la mesure où le soutien de l’administration à Israël a suscité la colère de certains démocrates, notamment d’un pourcentage plus élevé de jeunes électeurs dont la participation en novembre pourrait décider de l’élection.

Inconnues connues

La campagne électorale la plus longue de mémoire récente laisse largement le temps à l’imprévisible de se produire.

Compte tenu de l’âge avancé de M. Biden (81 ans) et de M. Trump (78 ans), un incident remettant en question leur santé et leur forme physique pourrait survenir à tout moment.

Lors des débats présidentiels d’automne, leur énergie et leur sang-froid sous la pression seront particulièrement scrutés.

“L’âge nuit à Biden en ce moment. Tout le monde pense que Biden est vieux”, déclare Mme Estrich. “La question est : Trump montrera-t-il les signes de son âge ?”

Étant donné que les sondages indiquent qu’une majorité d’Américains sont insatisfaits de leurs deux options de parti principal, l’environnement est propice à l’émergence d’un candidat tiers ou indépendant.

Robert Kennedy Jr, le militant anti-vaccin, est déjà candidat, même s’il n’est pour l’instant inscrit que dans un seul État. Le groupe No Labels, qui bénéficie du soutien de certains donateurs aux poches bien garnies, pourrait présenter son propre candidat.

Robert Kennedy Jr en campagne à Miami

Les problèmes juridiques de M. Trump pourraient également jouer un rôle dans la course : il fait face à 91 accusations et à quatre procès pénaux. Même si les actes d’accusation semblent avoir renforcé sa position parmi les Républicains, une condamnation pénale pourrait être une autre affaire.

Selon un sondage effectué à la sortie des urnes lors de la primaire républicaine du New Hampshire récemment conclue, 42 % ont déclaré que M. Trump ne serait pas apte à exercer ses fonctions s’il était reconnu coupable.

Le calendrier des procès de l’ancien président – ​​dont certains ont été provisoirement programmés pour mars et avril – est toujours en évolution. Le spectacle de M. Trump sur le banc des accusés, ainsi qu’un procès détaillé sur ses crimes présumés, pourraient également affecter l’opinion publique d’une manière que les actes d’accusation n’ont pas fait.

L’attaque du Capitole américain en janvier 2021 par ses partisans, accusée par M. Trump de les inciter à le faire, a laissé une cicatrice dans la psyché américaine.