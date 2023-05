Joe Biden consultera le Japonais Kishida avant le sommet du Groupe des Sept à Hiroshima

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le président Biden est arrivé au Japon jeudi avec l’intention de rencontrer en privé le Premier ministre japonais Fumio Kishida avant le sommet plus large du Groupe des Sept – un signe de la façon dont l’alliance économique et de sécurité nationale entre les deux pays s’est renforcée .

La ville natale de Kishida, Hiroshima, accueillera le rassemblement des principales nations industrialisées. Le cadre d’Hiroshima, où les États-Unis ont largué la première bombe nucléaire en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale, a une nouvelle résonance alors que les États-Unis, le Japon et leurs alliés élaborent une stratégie pour faire face à la guerre en cours de la Russie en Ukraine.

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que l’invasion russe était imminente et serait une conversation importante lors du sommet.

« Il y aura des discussions sur le champ de bataille », a déclaré Sullivan à bord d’Air Force One, soulignant que les dirigeants du G-7 s’efforceraient de combler toute lacune dans les sanctions afin que leur effet puisse être maximisé.

« Il y aura des discussions sur l’état d’avancement des sanctions et les mesures que le G-7 s’engagera collectivement à appliquer en particulier. »

Sullivan a déclaré que l’alliance entre les États-Unis et le Japon était à un « véritable point culminant ».

Il a déclaré que Biden et Kishida, lors de leur rencontre, viseront à faire progresser une relation qui a progressé au cours des deux dernières années « dans toutes les dimensions, que ce soit la dimension militaire de l’alliance, la dimension économique, l’accord récemment conclu sur le nettoyage l’énergie, le travail que nous faisons ensemble sur la sécurité économique.

L’année dernière, Biden est venu à Tokyo pour discuter de la stratégie indo-pacifique et lancer un nouveau cadre commercial pour la région, le président américain et Kishida se livrant à une cérémonie du thé de 85 minutes et à un dîner de fruits de mer. La première étape du président au Japon a été de saluer les troupes américaines à la Marine Corps Air Station Iwakuni, avant de monter à bord d’un hélicoptère pour Hiroshima pour la réunion prévue de 80 minutes avec le Premier ministre japonais.

Kishida n’a pas tardé à dénoncer les risques d’invasion de l’Ukraine par la Russie nucléaire en 2022, déclarant alors : « L’Ukraine d’aujourd’hui pourrait être l’Asie de l’Est demain ».

La Chine a déclaré une amitié illimitée avec la Russie, augmentant le commerce d’une manière qui a émoussé la capacité des sanctions financières à contraindre la guerre. Mais les États-Unis et leurs alliés affirment que la Chine n’a pas encore expédié de matériel militaire à la Russie, signe que l’amitié pourrait avoir des limites.

Biden et Kishida ont également des questions économiques à prendre en compte. Les États-Unis et le Japon ont commencé à redéfinir le commerce mondial en mettant l’accent sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité nationale. Ils ont récemment signé un accord sur les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques. Ils coopèrent également au développement de sources d’énergie renouvelables et s’associent aux efforts visant à limiter l’accès de la Chine aux puces informatiques avancées.

Kishida espère discuter du renforcement de la capacité de dissuasion et de réponse avec Biden face à l’affirmation de la Chine dans la région indo-pacifique, ainsi que de la confirmation de l’importance du détroit de Taiwan pour la paix et la stabilité mondiales. La Chine a affirmé que Taiwan autonome devrait être sous son contrôle. Les responsables américains ont été informés des éventuels dommages économiques causés par une guerre à Taiwan, qui perturberait l’approvisionnement en puces informatiques avancées.

Le Japon tient également à discuter des moyens de renforcer son partenariat tripartite avec les États-Unis et Séoul à la suite d’un accord conclu en avril entre les États-Unis et la Corée du Sud pour renforcer leurs outils afin de dissuader le risque d’une attaque nucléaire par la Corée du Nord.

Kishida et Biden tiendront un sommet trilatéral avec le Sud-Coréen Yoon Suk Yeol en marge du sommet du G-7. Mais Kishida est dans une position compliquée en discutant des efforts pour répondre aux menaces nucléaires de la Corée du Nord avec l’histoire du Japon d’appeler également à un monde sans armes nucléaires, a déclaré Kan Kimura, professeur à l’Université de Kobe et expert de la Corée du Sud.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a embrassé le pacifisme. La bombe atomique a brûlé Hiroshima, tuant 140 000 personnes et détruisant la plupart des bâtiments de la ville du delta du fleuve. Mais les conditions actuelles mettent à l’épreuve le pacifisme et la tradition antinucléaire du Japon.

« Kishida est originaire d’Hiroshima et croit profondément au programme de désarmement », a déclaré Christopher Johnstone, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington. «Bien sûr, Kishida marche sur une ligne fine. Il reconnaît la nécessité du parapluie nucléaire, la dépendance du Japon vis-à-vis de la dissuasion étendue des États-Unis – que c’est plus vital que jamais, franchement, dans l’environnement de sécurité actuel.

Il y a des problèmes en suspens entre les États-Unis et le Japon. Lors d’une réunion en janvier avec Kishida, Biden a évoqué le cas du lieutenant Ridge Alkonis, un officier de la marine américaine déployé au Japon qui a été condamné l’année dernière à trois ans de prison après avoir plaidé coupable de la mort par négligence de deux citoyens japonais en mai 2021. , selon un haut responsable de l’administration. Alkonis a également accepté de verser aux victimes 1,65 million de dollars en dédommagement. Sa famille demande sa libération, affirmant qu’il a été détenu jusqu’à ce qu’il avoue.

Même si Biden pense avoir amélioré ses relations avec ses alliés américains, il est toujours confronté à des troubles politiques chez lui. Le président a écourté mercredi une partie de son voyage à travers l’océan Pacifique. Il sautera la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Australie afin de retourner à Washington dans l’espoir de finaliser un accord pour augmenter le plafond de la dette du gouvernement fédéral.

« Le travail que nous devons faire bilatéralement avec l’Australie et les îles du Pacifique est un travail qui peut être fait à une date ultérieure, alors que la dernière ligne droite des négociations sur la limite de la dette ou le budget ne peut pas être faite à une date ultérieure », a déclaré Sullivan. dit mercredi.