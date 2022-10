Joe Biden confond le nom de Rishi Sunak et se moque du chaos conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Joe Biden a confondu le nom de Rishi Sunak et s’est moqué du chaos politique au Royaume-Uni, alors que le nouveau Premier ministre passe au n ° 10.

Le président américain – qui s’en était déjà pris à « l’économie du ruissellement » de Liz Truss – s’est moqué d’un nouveau changement de direction, saluant le « jalon » d’un Premier ministre hindou.

“Juste aujourd’hui, nous avons des nouvelles que Rashi Sunook [as he pronounced the name] est maintenant le Premier ministre », a déclaré M. Biden lors d’un événement à Washington, ajoutant, avec un sourire : « Comme dirait mon frère, » Allez comprendre ! « »

Cette remarque reflète le chaos sans précédent qui a vu Mme Truss expulsée après seulement 49 jours au pouvoir – faisant d’elle la première ministre la plus courte de l’histoire.

Son mini-budget désastreux, construit sur le sable de réductions d’impôts massives non financées, a fait s’effondrer les marchés financiers et sapé la confiance du public, déclenchant son rejet par les députés conservateurs.

M. Sunak prend le relais avec la plupart de son parti désireux de s’unir autour d’un autre nouveau chef – mais face à l’héritage empoisonné d’annoncer d’énormes réductions de dépenses et des augmentations d’impôts potentielles, en quelques jours.

A Washington, M. Biden a déclaré “c’est important” que, pour la première fois, une personne de couleur, qui est aussi l’enfant d’immigrés indiens, puisse accéder à la plus haute fonction politique d’un pays.

Le président a déclaré: «Et le Parti conservateur, qui devrait devenir Premier ministre, je pense, demain quand il ira voir le roi.

« Assez étonnant. Un jalon révolutionnaire. Et ça compte, ça compte. »

M. Sunak, le premier Premier ministre non blanc du Royaume-Uni, est également un hindou pratiquant qui a remporté la direction des conservateurs à Diwali, un “Festival des lumières” de cinq jours célébré par les hindous et les sikhs.

Ses grands-parents étaient originaires de l’État du Pendjab. Sa famille s’est installée au Royaume-Uni dans les années 1960 et le futur premier ministre est né à Southampton en 1980.

M. Sunak emménage au n ° 10 après qu’une Mme Truss impénitente ait exhorté son successeur à ne pas abandonner son rêve discrédité de faibles impôts et d’un élan de croissance.

“Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être un pays à faible croissance où le gouvernement prend une part croissante de notre richesse nationale”, a-t-elle déclaré à son parti, alors qu’elle quittait Downing Street.

Il n’y avait aucune contrition pour les bévues pendant sa courte période au pouvoir – qui ont fait grimper les taux hypothécaires et mis le Royaume-Uni sur la voie d’un retour à l’austérité.

Au lieu de cela, faisant écho à Boris Johnson, Mme Truss a cité un ancien philosophe pour enfoncer son credo selon lequel les politiciens devraient penser l’impensable.

Comme l’a écrit le philosophe romain Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce qu’on n’ose pas qu’ils sont difficiles », a-t-elle dit.