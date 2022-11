Joe Biden confond le Cambodge et la Colombie dans la dernière gaffe très médiatisée | Nouvelles américaines

Joe Biden a qualifié le Cambodge, qui accueille un sommet international dirigé par des dirigeants d’Asie du Sud-Est, de Colombie dans une autre erreur très médiatisée.

“Maintenant que nous sommes de retour ici au Cambodge, j’ai hâte de réaliser des progrès encore plus importants que ceux que nous avons déjà réalisés, et je tiens à remercier le Premier ministre colombien pour son leadership en tant que président de l’ASEAN et pour nous avoir tous accueillis, ” il a dit.

Il faisait référence au Premier ministre Hun Sen du Cambodge, qui préside actuellement le bloc régional de 10 membres.

Président Biden est en voyage éclair avec des escales au sommet climatique COP27 en Égypte, à l’ASEAN à Phnom Penh et au sommet du G20 en Indonésie.

Cela survient quelques semaines seulement après qu’il ait commis une gaffe lors d’un discours lorsqu’il a demandé si une membre du Congrès décédée était dans le public.

Il a fait la gaffe lors d’une conférence sur la faim, la nutrition et la santé après avoir apparemment oublié que Jackie Walorski, l’ancienne représentante républicaine de l’État de l’Indiana, est décédée dans un accident de voiture en août.

L’homme de 79 ans a regardé autour de lui à Washington le 28 septembre et a dit : “Jackie, es-tu là ? Où est Jackie ? Elle ne doit pas être là.”