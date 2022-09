Le président américain Joe Biden a récemment assisté au Salon de l’auto de Detroit, qui présentait un certain nombre de voitures haut de gamme. Une vidéo du président de sa visite est maintenant devenue virale où on le voit conduire une Cadillac électrique tout en plaisantant qu’il s’agit d’un Uber. Dans le clip qui a été largement partagé sur Internet, Biden est vu au volant de la Cadillac Lyriq, un véhicule électrique de luxe. Assis au volant, Biden arrive dans la voiture chic alors que les journalistes se rassemblent pour le filmer. Alors qu’il passe en voiture, Biden offre en plaisantant un ascenseur aux journalistes en disant “Allez, montez. Je vais vous conduire à Washington.”

Biden est ensuite passé dans une Cadillac Lyriq, en plaisantant que c’était un Uber. « C’est une belle voiture, mais j’aime la Corvette », dit-il. pic.twitter.com/8YCQZzguVk – Josh Wingrove (@josh_wingrove) 14 septembre 2022

Suite à cela, on entend un journaliste demander à Biden « Est-ce mon Uber ? Un trajet en Uber ? » incitant le président à sourire et à dire “C’est un Uber”.

La voiture que conduisait le président américain est la Cadillac Lyric qui a un prix d’environ 62 000 $ (environ Rs 49 lakh). Bien que la voiture regorge de fonctionnalités ultramodernes, il semble qu’elle ne soit toujours pas la préférée du président.

Après avoir fait un tour avec la Cadillac, Biden a déclaré: “C’est une belle voiture, mais j’adore la Corvette.” Le président avait également sauté à l’intérieur d’une Chevrolet Corvette ZO6 orange flashy non électrique et avait fait tourner son moteur. Biden a vérifié d’autres voitures au salon de l’auto, notamment une Chevrolet Silverado EV électrique et une Ford Mustang Mach-E électrique, selon le New York Post.

Au centre des congrès, Biden a souligné le travail accompli par son administration pour promouvoir les véhicules électriques. Il a également annoncé l’approbation d’un financement de 900 millions de dollars américains qui serait utilisé pour construire des bornes de recharge pour véhicules électriques dans 35 États. “Nous approuvons le financement des 35 premiers États, dont le Michigan, pour construire leur propre infrastructure de recharge électrique dans tout leur État”, a déclaré Biden. Il a également fait la promotion des nouveaux crédits d’impôt pour les véhicules électriques introduits dans la loi sur la réduction de l’inflation, selon ABC News.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici