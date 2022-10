Joe Biden condamne l’attaque «méprisable» contre le mari de Nancy Pelosi – alors que la police affirme que l’agression était «intentionnelle» | Nouvelles américaines

Joe Biden a décrit l’agression violente contre le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, comme “méprisable” – car le chef de la police de San Francisco a déclaré qu’il ne s’agissait “pas d’une attaque au hasard”.

Paul Pelosi, 82 ans, est se remettre d’une fracture du crâne après avoir été attaqué par un intrus avec un marteau vendredi.

L’intrus a fait irruption dans la maison du couple à San Francisco vers 2h30 du matin, apparemment à la recherche du président de la Chambre des États-Unis.

La police a déclaré que des policiers avaient été appelés à la maison pour un “contrôle de bien-être” et étaient arrivés pour trouver les deux hommes tenant le marteau.

Le suspect a ensuite retiré le marteau de M. Pelosi et l’a utilisé pour “l’agresser violemment”, avant d’être plaqué par des policiers.

À un moment donné, le suspect a cherché le leader démocrate en criant : “Où est Nancy ? Où est Nancy ?”

‘Méprisable’

Le président américain a fermement condamné l’attaque contre M. Pelosi et a établi des parallèles entre l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre et la Émeutes du Capitole des États-Unis.

S’exprimant lors d’un événement à Philadelphie vendredi soir, il a déclaré qu’il avait déjà parlé à Mme Pelosi et qu’elle avait indiqué que son mari était de “bonne humeur”.

Il a ensuite évoqué les informations selon lesquelles l’agresseur aurait répété le “même chant” entendu lors des émeutes du 6 janvier 2021.

“Le chant était:” Où est Nancy? “”, A déclaré M. Biden, le qualifiant de” méprisable “.

“Il y a trop de violence, de violence politique”, a ajouté le président, suggérant que le déni électoral et les affirmations selon lesquelles le COVID-19 était un “canular” avaient érodé le climat politique.

“Chaque personne de bonne conscience doit se dresser clairement et sans ambiguïté contre la violence dans notre politique, quelle que soit votre politique”, a-t-il déclaré.

Image:

Un policier déroule plus de ruban jaune dans la rue fermée en contrebas du domicile de Nancy et Paul Pelosi



“Pas un acte au hasard”

Pendant ce temps, le chef de la police de San Francisco, William Scott, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’attaque contre M. Pelosi à leur domicile de San Francisco était “intentionnelle”.

Il a dit: “Ce n’était pas un acte au hasard. C’était intentionnel. Et c’est mal.”

M. Scott a refusé de commenter davantage un motif possible de l’agression et a déclaré que l’enquête était en cours.

M. Pelosi a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains, a déclaré un porte-parole.

On s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.

David Depape, 42 ans, a été nommé par la police comme suspect, et il a été arrêté sur les lieux.

Il a été accusé de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance des personnes âgées, de cambriolage et de plusieurs autres accusations de crime.

Son motif n’a pas encore été précisé.

Le porte-parole de Mme Pelosi, Drew Hammill, a déclaré que son mari avait été attaqué “par un agresseur qui a agi avec force et a menacé sa vie tout en exigeant de voir le Président”.

Image:

La scène à l’extérieur de la résidence Pelosi à San Francisco après l’attaque



“Acte ignoble”

Mme Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis et deuxième de la présidence, se trouvait à l’époque à Washington DC, récemment revenue d’un sommet sur la sécurité en Europe.

Si elle avait été chez elle, son service de sécurité aurait été présent, mais M. Pelosi n’a pas droit à cette protection par lui-même.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré dans un communiqué : “Ce qui est arrivé à Paul Pelosi était un acte ignoble.

“J’ai parlé avec la présidente Pelosi plus tôt ce matin et j’ai transmis ma plus profonde inquiétude et mes vœux les plus sincères à son mari et à leur famille, et je lui souhaite un prompt rétablissement.”

Image:

Nancy et Paul Pelosi photographiés en 2018



Après l’attaque, la Maison Blanche a publié un communiqué disant que “le président prie pour Paul Pelosi et pour toute la famille de la présidente Pelosi”, ajoutant qu’il était “très heureux” qu’un rétablissement complet soit attendu.

L’attaque fait l’objet d’une enquête par la police de San Francisco, la police du Capitole et le FBI.

Cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la sécurité des politiciens américains près de deux ans après l’insurrection du Capitole en janvier 2021, lorsque le bureau de Mme Pelosi a été saccagé.

L’année dernière, la police du Capitole a enquêté sur environ 9 600 menaces proférées contre des membres du Congrès des deux partis, soit près du triple depuis 2017.