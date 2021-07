Joe Biden cible des armes à feu dans la mairie de l’Ohio

Lors d’une assemblée publique mercredi, le président Joe Biden a souligné les efforts de son administration pour interdire les « armes fantômes », entre autres efforts pour lutter contre l’augmentation de la violence armée.

Interrogé sur les efforts déployés par son administration pour lutter contre la violence armée lors d’une mairie de CNN à Cincinnati, Ohio, Biden a déclaré qu’il tentait de faire adopter sa législation sur les armes à feu et tentait d’éliminer les armes d’assaut. Il a ajouté qu’il allait également enquêter sur les « vendeurs d’armes fantômes ».

« Je pense que vous avez eu beaucoup de violence armée ici à Cincinnati », a déclaré Biden. « Ce n’est pas parce que les magasins d’armes dans les villes vendent ces armes. Ce sont soit des marchands d’armes fantômes et/ou des magasins d’armes qui ne respectent pas la loi. Nous allons donc faire des enquêtes importantes et fermer ces gars et mettre quelques d’entre eux en prison pour quoi faire en vendant ces armes. Il y a aussi une chose appelée les armes fantômes qui sont vendues maintenant et utilisées. «

En avril, Biden a demandé au ministère de la Justice de proposer une règle dans les 30 jours pour arrêter la prolifération de ces types d’armes, une sorte d’arme introuvable souvent fabriquée à partir d’un kit qui ne nécessite actuellement pas de vérification des antécédents.

« Il y a plus de deux semaines au Rose Garden, entouré de certaines des personnes les plus courageuses que je connaisse – les survivants et les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée – j’ai exposé plusieurs mesures que le ministère de la Justice prend pour mettre fin à cette épidémie. d’entre eux interdisent les soi-disant « armes fantômes » », a déclaré Biden dans son discours lors de sa première allocution à une session conjointe du Congrès en avril.

« Les pièces n’ont pas de numéro de série, donc lorsqu’elles se présentent sur une scène de crime, elles ne peuvent pas être retrouvées », a déclaré Biden dans son discours à l’époque. « Les acheteurs de kits d’armes fantômes ne sont pas tenus de passer une vérification des antécédents. N’importe qui, du criminel au terroriste, pourrait acheter ce kit et, en aussi peu que 30 minutes, assembler une arme mortelle. Mais plus maintenant.

« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le peuple américain de cette épidémie de violence armée. Mais il est temps que le Congrès agisse également. »

Les défenseurs du contrôle des armes à feu ont longtemps qualifié les « armes fantômes » de problématiques et de moyen pour quelqu’un d’obtenir une arme à feu sans avoir à passer par les contrôles auxquels il serait autrement confronté.

« Les sociétés d’armes fantômes ont exploité la façon dont le gouvernement fédéral définit les » armes à feu « pour faire valoir que les produits qu’elles vendent ne sont pas des armes à feu et évitent de se conformer aux réglementations telles que les vérifications des antécédents et les exigences de traçage », a déclaré David Pucino, avocat principal. au groupe de prévention de la violence armée Giffords.

« Il ne devrait pas être surprenant que nous voyions de plus en plus de ces armes utilisées dans des crimes. Le président ordonnant au ministère de la Justice de s’attaquer à ce problème devrait contribuer grandement à arrêter la prolifération de ces armes mortelles non réglementées. »

En savoir plus sur les actions de violence armée de Biden :Biden dévoilera 6 actions exécutives pour lutter contre la violence armée et nommera un directeur permanent de l’ATF

Voici ce qu’il faut savoir sur les « armes fantômes »:

Que sont les « armes fantômes » ?

Les « armes fantômes » sont des armes sans numéro de série qui sont en grande partie introuvables et ne nécessitent pas les vérifications d’antécédents typiques pour l’achat.

Appelés aussi « pistolets en kit » ou « pistolets à 80 %», ils sont souvent achetés dans un kit qui permet à l’acheteur d’assembler le pistolet à la maison.

En savoir plus sur les « armes fantômes » :Arme à feu artisanale introuvable utilisée lors d’une fusillade dans un lycée en Californie

« Vous avez des armes à feu introuvables et non sérialisées qui existent complètement en dehors du régime de réglementation des lois fédérales et étatiques », a déclaré à USA TODAY Nick Suplina, directeur général du droit et des politiques du groupe de violence armée Everytown. « Les personnes à qui il est interdit de posséder des armes à feu en vertu de la loi fédérale ou de l’État ont un accès facile pour fabriquer leurs propres armes à feu introuvables, et c’est très dangereux. »

Giffords a qualifié les « armes fantômes » de « dangereuses » et a déclaré qu’elles peuvent également être fabriquées principalement à partir de pièces en plastique et d’imprimantes 3D.

Habituellement, les fabricants d’armes ou les importateurs apposent un numéro de série et des marques sur les armes à feu de fabrication traditionnelle qui identifient le fabricant ou l’importateur, la marque, le modèle et le calibre, a indiqué le centre.

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs peut ensuite retracer ces armes jusqu’à leur premier acheteur au détail lors d’une enquête sur un crime.

Ceux qui fabriquent des « armes fantômes » et des pièces, cependant, peuvent dire qu’ils ne vendent pas une arme à feu réelle et ne sont pas tenus d’utiliser un numéro de série en vertu de la loi fédérale, ce qui rend la chaîne de garde presque impossible à suivre, a déclaré Giffords.

Pucino a déclaré que l’absence d’une vérification des antécédents requise pour les « armes fantômes » peut également faciliter l’obtention d’une arme à feu par les personnes qui n’ont pas le droit de posséder une arme à feu.

Des « armes fantômes » ont-elles déjà été utilisées dans des crimes ?

Selon Giffords, les « armes fantômes » font de plus en plus partie des réseaux illégaux de trafic d’armes à feu.

Brady, un autre groupe de défense de la violence armée, affirme que les ventes et l’utilisation d' »armes fantômes » ont augmenté ces dernières années. Le groupe a cité un rapport de KABC-TV dans lequel Carlos A. Canino, l’agent spécial en charge de la division de terrain de l’ATF à Los Angeles, a déclaré en 2020 que « 41%, donc près de la moitié de nos cas que nous rencontrons sont ceux-ci ‘ pistolets fantômes.' »

Des « armes fantômes » ont également été utilisées dans au moins trois fusillades de masse ces dernières années : une fusillade en 2013 à Santa Monica, en Californie, qui a fait cinq morts, une fusillade en 2017 dans le comté de Tehama, en Californie, qui a fait quatre morts et une en 2019 fusillade à Santa Clarita, en Californie, qui a fait deux morts parmi les élèves du lycée Saugus.

Comment les « armes fantômes » sont-elles réglementées ?

L’ATF détermine si un produit est une arme à feu qui nécessite une vérification des antécédents et un numéro de série ou s’il s’agit d’un kit inachevé et ne nécessite aucune vérification ni numéro de série.

Suplina a déclaré que le gouvernement fédéral considère les cadres ou les récepteurs – qui abritent d’autres pièces, y compris le mécanisme de tir – la partie de l’arme qui en fait une arme à feu et nécessite un numéro de série et une vérification des antécédents pour acheter. Si un récepteur est considéré comme inachevé en vertu de la compétence fédérale, il n’est pas réglementé comme une arme à feu, a-t-il déclaré.

L’arme du suspect qui tirait sur Boulder ressemblait à un fusil :Mais c’est un pistolet. Les experts craignent que cela aide les gens à contourner les lois sur les armes à feu

La loi sur les armes à feu indétectables exige toutefois que les armes à feu soient détectables par des détecteurs de métaux « après avoir retiré les poignées, les crosses et les chargeurs » et que les rayons X puissent détecter tous les composants principaux, y compris « le canon, la glissière ou le cylindre, ou le cadre ou destinataire. »

Cependant, selon Giffords, une personne pourrait fabriquer une arme à feu avec des pièces en grande partie en plastique et des pièces métalliques facilement amovibles avant d’entrer dans une zone de sécurité.

Huit États et le District de Columbia ont promulgué une sorte de loi sur les « armes fantômes », rapporte Giffords.

Que feront les décrets de Biden sur les armes à feu?

L’ordonnance de Biden sur les « armes fantômes » exigera du ministère de la Justice dans les 30 jours qu’il « publie une proposition de règle pour aider à arrêter la prolifération des » armes fantômes « », a déclaré la Maison Blanche.

Pucino a salué l’action comme étant capable de « couper l’approvisionnement en armes à feu introuvables à sa source ».

Les cinq autres actions que Biden envisage de prendre, selon la Maison Blanche, comprennent :

Exiger du ministère de la Justice qu’il propose une nouvelle règle qui soumettrait les pistolets à bretelles stabilisatrices aux exigences de la loi nationale sur les armes à feu.

Publication d’un modèle de loi « drapeau rouge » pour les États, qui permet aux tribunaux d’interdire temporairement aux personnes considérées comme un risque pour elles-mêmes ou pour d’autres d’avoir une arme à feu.

Demander à cinq agences fédérales d’apporter des modifications aux 26 programmes différents afin d’orienter le soutien vital vers les programmes d’intervention communautaire en matière de violence.

Exiger du ministère de la Justice qu’il publie un rapport annuel sur le trafic d’armes à feu.

Nomination de David Chipman à la tête de l’ATF.

Contribution : Courtney Subramanian

