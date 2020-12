WASHINGTON – Le président élu Joe Biden choisira l’ancienne gouverneure du Michigan Jennifer Granholm au poste de secrétaire à l’Énergie, selon plusieurs reportages.

Granholm, 61 ans, a été procureure générale du Michigan de 1999 à 2003 et 47e gouverneur du Michigan de 2003 à 2011. Elle a été la première femme à occuper le poste de gouverneur du Michigan, où elle a fait du développement des énergies propres une caractéristique de son administration.

Avec un budget d’environ 31 milliards de dollars et un effectif d’environ 14 000 personnes, le ministère de l’Énergie réglemente le portefeuille énergétique varié du pays, y compris les combustibles fossiles et les sources renouvelables telles que l’énergie solaire et nucléaire.

Granholm a de l’expérience dans les relations avec l’industrie automobile, ce qui pourrait être un avantage pour l’administration de Biden, car il cherche à faire de l’énergie propre une priorité dans son administration, y compris des efforts pour augmenter les normes d’efficacité énergétique pour les voitures et les camions légers.

Une grande partie des priorités du département consiste à développer des sources de carburant de pointe qui pourraient jouer un rôle important dans l’engagement de Biden à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de carbone produites par le charbon, le pétrole et le gaz.

Le département réglemente également l’efficacité énergétique minimale des ampoules et des appareils électroménagers, tels que les laveuses et les sécheuses – des articles de consommation courante qui contribuent collectivement à l’empreinte carbone qui a ajouté au réchauffement de la planète.

Depuis qu’elle a quitté le manoir du gouverneur, Granholm a été impliquée dans plusieurs initiatives visant à transformer l’industrie énergétique du pays d’une industrie axée sur les combustibles fossiles à une source renouvelable en expansion, comme l’énergie éolienne et solaire.

Elle a fondé l’American Jobs Project, un projet de recherche multi-universitaire de 30 États axé sur les emplois de fabrication avancés dans les énergies propres.

Granholm figurait également sur la liste restreinte du président Barack Obama pour remplacer le juge à la retraite John Paul Stevens en 2010.

Elle est la troisième femme à être sélectionnée au cabinet de Biden, à ce jour. Parmi les autres figurent Janet Yellen pour le secrétaire au Trésor et Marcia Fudge pour le ministère du Logement et du Développement urbain.

POLITICO a d’abord annoncé la sélection de Granholm.