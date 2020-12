Le président élu Joe Biden nommera le général quatre étoiles à la retraite Lloyd J.Austin au poste de secrétaire à la Défense, selon quatre personnes proches de la décision. S’il était confirmé par le Sénat, Austin serait le premier chef noir du Pentagone.

Biden a choisi Austin sur la candidate de longue date, Michele Flournoy, un ancien haut responsable du Pentagone et partisan de Biden qui aurait été la première femme à servir de secrétaire à la Défense. Biden avait également envisagé Jeh Johnson, ancien avocat général du Pentagone et ancien secrétaire à la défense de la patrie.

La nomination imminente d’Austin a été confirmée par quatre personnes connaissant le choix qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car la sélection n’avait pas été officiellement annoncée. Biden a offert et Austin a accepté le poste dimanche, selon une personne familière avec le processus.

En tant qu’officier militaire de carrière, Austin, âgé de 67 ans, devra probablement faire face à l’opposition de certains membres du Congrès et de l’establishment de la défense qui croient qu’il faut tracer une ligne claire entre les dirigeants civils et militaires du Pentagone. Bien que de nombreux anciens secrétaires de la défense aient servi brièvement dans l’armée, seuls deux – George C. Marshall et James Mattis – ont été officiers de carrière. Marshall a également été secrétaire d’État.

Comme Mattis, Austin aurait besoin d’obtenir une renonciation du Congrès pour servir de secrétaire à la Défense. Le Congrès avait l’intention de contrôler les militaires par des civils lorsqu’il a créé le poste de secrétaire à la Défense en 1947 et a interdit à un officier militaire récemment retraité d’occuper ce poste.

L’une des personnes qui a confirmé le choix a déclaré que la sélection d’Austin consistait à choisir la meilleure personne possible, mais a reconnu que la pression s’était montée pour nommer un candidat de couleur et que l’action d’Austin avait augmenté ces derniers jours.

Austin est diplômé en 1975 de l’Académie militaire américaine de West Point et a servi 41 ans en uniforme.

Biden connaît Austin au moins depuis les années du général à la tête des troupes américaines et de la coalition en Irak alors que Biden était vice-président. Austin était commandant à Bagdad du Corps multinational-Irak en 2008 lorsque Barack Obama a été élu président, et il est revenu à la tête des troupes américaines de 2010 à 2011.

Austin a également servi en 2012 en tant que premier vice-chef d’état-major noir de l’armée, la deuxième position du service. Un an plus tard, il a assumé le commandement du Commandement central américain, où il a façonné et commencé à mettre en œuvre une stratégie militaire américaine pour faire reculer les militants de l’État islamique en Irak et en Syrie.

Austin a pris sa retraite de l’armée en 2016 et il aurait besoin d’une dérogation du Congrès à l’obligation légale qu’un ancien membre de l’armée ne porte pas l’uniforme au moins sept ans avant de devenir secrétaire à la défense. Cette dérogation n’a été accordée que deux fois – plus récemment dans le cas de Mattis, le général des Marines à la retraite qui a été le premier chef du Pentagone du président Donald Trump.

La période Mattis au Pentagone est maintenant considérée par certains comme une preuve de la raison pour laquelle un officier militaire récemment retraité ne devrait servir de secrétaire à la Défense qu’à de rares exceptions. Bien que Mattis reste largement respecté pour ses prouesses militaires et son intelligence, les critiques disent qu’il avait tendance à s’entourer d’officiers militaires au détriment d’une perspective civile plus large. Il a démissionné en décembre 2018 pour protester contre la politique de Trump.

Loren DeJonge Schulman, qui a passé 10 ans à des postes de direction au Pentagone et au Conseil de sécurité nationale, a déclaré qu’elle comprenait pourquoi Biden chercherait des candidats ayant une compréhension approfondie de l’armée. Cependant, elle craint que la nomination d’un général à un rôle politique ne prolonge certains des dommages causés par la politisation de l’armée par Trump.

« Mais les généraux à la retraite ne sont pas des substituts un pour un des dirigeants civils », a-t-elle déclaré. «Les officiers généraux apportent des compétences et des perspectives différentes, et les grands généraux ne font pas universellement de bonnes personnes».

Austin est réputé pour son leadership, son intégrité et son intelligence pointue. Il ne serait pas un secrétaire à la Défense prototype, non seulement à cause de ses 41 ans de carrière militaire, mais aussi parce qu’il a fui les yeux du public. Ce serait un euphémisme de dire qu’il était un général discret; bien qu’il ait témoigné devant le Congrès, il a accordé peu d’interviews et a préféré ne pas parler publiquement des opérations militaires.

Lorsqu’il a parlé, Austin n’a pas mâché ses mots. En 2015, en décrivant comment l’armée de l’État islamique avait réussi un an plus tôt à balayer la frontière syrienne pour prendre le contrôle de vastes étendues du nord et de l’ouest de l’Irak, Austin a déclaré que la majorité des sunnites irakiens refusaient tout simplement de se battre pour leur gouvernement.

« Ils ont permis – et dans certains cas facilité – la poussée de l’Etat islamique à travers le pays », a déclaré Austin.

Il a gagné l’admiration de l’administration Obama pour son travail en Irak et au commandement central, bien qu’il ne soit pas d’accord avec la décision d’Obama de se retirer entièrement d’Irak en décembre 2011.

Austin a été impliqué dans la guerre en Irak du début à la fin. Il a servi comme commandant adjoint de la 3e division d’infanterie lors de l’invasion de l’Irak en mars 2003 et a supervisé le retrait en 2011. Quand Austin a pris sa retraite en 2016, Obama a loué son «caractère et ses compétences», ainsi que son jugement et son leadership.

Une personne proche du dossier a déclaré que Biden était attiré par la surveillance par Austin du retrait de l’Irak, en particulier compte tenu du rôle à venir de l’armée dans le soutien à la distribution des vaccins contre le coronavirus.

Comme de nombreux généraux à la retraite, Austin a siégé à des conseils d’administration. Il est membre du conseil d’administration de Raytheon Technologies.

La nouvelle de la sélection d’Austin a éclaté un jour avant une réunion entre Biden et le vice-président élu Kamala Harris et des groupes de défense des droits civils, dont beaucoup avaient poussé le président élu à choisir plus de membres noirs du Cabinet.

Le révérend Al Sharpton, le militant des droits civiques, a déclaré lundi: « C’est un bon choix que je pense que de nombreux membres de la communauté des droits civiques soutiendraient. C’est la première fois que nous voyons une personne de couleur dans cette position. Cela signifie quelque chose, en une vision globale, surtout après une relation aussi antagoniste que nous avions avec l’administration précédente « .

Sharpton, qui devrait être en réunion avec Biden mardi, a qualifié ce choix « d’un pas dans la bonne direction mais pas de la fin de la marche ».