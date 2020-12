Le président élu Joe Biden a choisi la représentante Deb Haaland pour diriger le ministère de l’Intérieur, un choix historique dans le Haaland sera le premier Amérindien chargé de l’agence qui supervise les terres tribales.

Haaland, qui vient de remporter un deuxième mandat à la Chambre des États-Unis, était soutenu par une large coalition de chefs tribaux et d’activistes, de démocrates traditionnels, d’activistes progressistes et de stars d’Hollywood.

Alors que Haaland quittant la Chambre donnera aux démocrates une majorité encore plus petite, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle ne ferait pas obstacle, qualifiant la députée de première année du Nouveau-Mexique, « l’une des plus respectées et l’une des meilleures membres du Congrès I ont servi avec.

« Je suis tellement fière qu’en tant que l’une des premières femmes amérindiennes à avoir siégé au Congrès, elle préside le sous-comité des ressources naturelles sur les parcs nationaux, les forêts et les terres publiques », a déclaré Pelosi, selon le Washington Post. « Le membre du Congrès Haaland connaît le territoire, et si elle est le choix du président élu pour le poste de secrétaire à l’Intérieur, alors il aura fait un excellent choix. »

Haaland a rejoint la vague de femmes démocrates qui ont rejoint le Congrès en 2019, aux côtés de la représentante Sharice Davids, une démocrate du Kansas.

Les deux d’entre elles ont fait l’histoire ensemble en tant que deux premières femmes amérindiennes à être élues pour siéger au Congrès.

Si elle est confirmée, Haaland sera la première Amérindienne à diriger le Département de l’Intérieur, mais elle ne sera jamais la plus haute responsable amérindienne.

Cette distinction revient à l’ancien vice-président Charles Curtis, qui a servi de 1929 à 1933 et était membre de la nation Kaw.

Haaland avait le soutien de la gauche progressiste, avec des groupes tels que le comité de campagne pour le changement progressif, faisant pression sur l’équipe de Biden pour faire de Haaland son choix.

Elle avait également le soutien d’un certain nombre de stars hollywoodiennes, dont Mark Ruffalo, un fervent partisan des droits fonciers amérindiens, ainsi que Marisa Tomei, Kerry Washington, America Ferrera, Mandy Moore et Cher.

Haaland sera chargé de mettre en œuvre une partie de la transition souhaitée par Biden vers l’énergie verte.

Elle a parlé au Washington Post de la façon dont elle ferait cela, tout en équilibrant les préoccupations liées à l’emploi.

«Je viens du Nouveau-Mexique. C’est un grand État gazier et pétrolier. Et je me soucie de chaque travail », a déclaré Haaland au journal.

Cela étant dit, elle a ajouté: «Nous ne voulons pas revenir à la normale, non? Nous ne voulons pas retourner là où nous étions parce que cette économie ne fonctionnait pas pour beaucoup de gens.

L’intérieur gère environ un cinquième des terres aux États-Unis, y compris les parcs nationaux.

Biden a promis de mettre un terme aux nouveaux contrats de forage pétrolier et gazier, une volte-face de l’administration Trump plus permissive sur le plan environnemental.

Jeudi, le choix de Biden pour diriger l’Agence de protection de l’environnement a également été révélé.

Biden a choisi Michael Regan, il secrétaire du département de la qualité environnementale de Caroline du Nord. Il a auparavant travaillé pour le Fonds de défense environnementale.

S’il est confirmé par le Sénat, Regan sera la première personne noire à diriger l’agence.