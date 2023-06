Joe Biden bloque la candidature de la Grande-Bretagne à la tête de l’OTAN en rejetant les plans visant à faire de Ben Wallace le prochain secrétaire général

Le président américain Joe Biden a bloqué la candidature de la Grande-Bretagne à la tête de l’Otan.

Le Sun comprend que la Maison Blanche a rejeté les plans visant à faire du secrétaire à la Défense Ben Wallace le prochain secrétaire général de l’OTAN.

La Maison Blanche a rejeté le projet de faire de Ben Wallace le prochain secrétaire général de l’Otan Crédit : Alamy

Biden préfère le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la dirigeante danoise Mette Frederiksen, selon des sources Crédit : AP

Le titulaire actuel Jens Stoltenberg – un ancien Premier ministre norvégien – devrait prolonger pour une neuvième année record malgré les protestations internes.

Le Premier ministre Rishi Sunak avait fait pression sur Biden, 80 ans, pour soutenir la candidature britannique lors de sa visite à la Maison Blanche il y a deux semaines.

Le président de l’époque avait déclaré que la Grande-Bretagne avait un candidat « très qualifié » pour le poste diplomatique clé.

Wallace, un ancien officier de l’armée, était parmi les favoris pour succéder à Stoltenberg après avoir rallié le soutien mondial à l’Ukraine et mené la charge des dons d’armes, des chars Challenger 2 aux missiles NLAW lancés à l’épaule.

La Pologne et les États de l’est de l’OTAN comptaient parmi ses plus grands soutiens.

Mais Biden a préféré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la dirigeante danoise Mette Frederiksen, ont déclaré des sources au Sun.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez était également dans le coup.

Il n’y a pas de processus formel pour choisir le chef, mais il devait être annoncé lors d’un sommet de l’OTAN le mois prochain.

La France a déclaré qu’elle voulait un candidat à l’UE, mais Paris avait signalé à ses alliés qu’elle n’opposerait pas son veto à la candidature de Wallace.

La Chine a dépeint l’échec à trouver un nouveau secrétaire général comme un signe de divisions minant l’alliance.

Cela survient alors que le haut diplomate américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient « en parfait accord… sur pratiquement tout » lorsqu’il s’est envolé pour Londres cette semaine.

Il a déclaré: « Nous ne pouvions tout simplement pas demander un meilleur partenaire que le Royaume-Uni. »

Mais à propos du prochain dirigeant de l’Otan, il a ajouté : « En ce qui concerne le secrétaire général de l’Otan, nous ne poussons pas, ne promouvons aucun candidat en particulier. »

Un responsable américain a fait l’éloge de Stoltenberg comme « un leader exceptionnel » qui avait renforcé l’alliance des 31 nations.

Ils ont déclaré: « Il est trop tôt dans le processus pour spéculer sur qui les États-Unis soutiendront pour devenir le prochain secrétaire général de l’OTAN. »