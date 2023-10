Joe Biden arrive en Israël pour une visite à enjeux élevés en temps de guerre – en direct

Les images partagées depuis le site de l’explosion au lendemain de l’attaque montraient des scènes horribles de corps mutilés de femmes et d’enfants recouvrant le sol.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tel Aviv, le contre-amiral Daniel Hagari a réfuté les affirmations de Gaza, accusant le Jihad islamique palestinien – un autre groupe militant à Gaza – d’être responsable de la frappe. Il a déclaré qu’Israël disposait de preuves vidéo, satellitaires et audio démontrant qu’une roquette, lancée depuis un site proche de l’hôpital, avait raté son tir et que l’ogive et le propulseur de la roquette avaient causé les dégâts :