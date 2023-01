Joe Biden arrive au Canada plus tard cette année

Le président américain Joe Biden effectuera une visite officielle au Canada en mars, son premier voyage dans ce pays depuis qu’il est devenu président en janvier 2021.

La nouvelle du voyage – confirmée mardi par des responsables des deux côtés de la frontière – s’est accompagnée d’une annonce selon laquelle le Canada achètera un système de défense antimissile américain pour l’Ukraine.

Ces développements découlent d’une réunion bilatérale entre le premier ministre Justin Trudeau et Biden lors du Sommet des dirigeants nord-américains à Mexico.

Au cours de cette réunion, selon une lecture du bureau du premier ministre, Trudeau a invité Biden au Canada. Le duo de dirigeants mondiaux a également évoqué le commerce transfrontalier, la compétitivité et les chaînes d’approvisionnement.

L’INVITATION DE TRUDEAU SUITE À LA DEMANDE DE MP

Alors que la visite de Biden a été retardée en partie par les restrictions de voyage du COVID-19, le voyage marque un retour à une pratique habituelle selon laquelle les présidents américains nouvellement élus se rendent dans le nord au début de leur mandat.

L’ancien président américain Donald Trump n’a pas effectué de visite officielle au Canada pendant son séjour à la Maison Blanche, mais il est venu pour un bref mais mémorable sommet du G7 à Charlevoix, au Québec. en 2018.

Biden était à Ottawa pour la dernière fois pour affaires officielles lorsqu’il était l’invité d’honneur d’un dîner d’État en décembre 2016 – quelques semaines seulement avant l’entrée en fonction de Trump – où il s’est exclamé «Vive le Canada».

En 2020, dans la foulée de leur élection, les députés ont convenu à l’unanimité d’inviter Biden et le vice-président Kamala Harris à se rendre au Canada dès que la pandémie de COVID-19 serait sous contrôle dans les deux pays.

À l’époque, les députés ont invité Biden à s’adresser au Parlement. Reste à savoir si son itinéraire comprendra une adresse à Ottawa. Le dernier président américain à s’être adressé aux parlementaires canadiens était Barack Obama, en juin 2016.

LE CANADA ACHÈTE UN SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIMISSILE AMÉRICAINE POUR L’UKRAINE

Le dernier dirigeant mondial à s’être adressé aux parlementaires canadiens a cependant été le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Lors de son allocution virtuelle en mars dernier, Zelenskyy a imploré le gouvernement fédéral d’aider davantage son pays dans sa lutte contre les attaques russes en cours et de “fermer le ciel” sur l’Ukraine.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la zone d’exclusion aérienne dirigée par l’OTAN qu’il recherchait, Trudeau a annoncé mardi que le Canada achèterait un système national avancé de missiles sol-air (NASAMS) de fabrication américaine pour l’Ukraine.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré qu’elle entendu directement de son homologue ukrainien Oleksii Reznikov que “les systèmes de défense aérienne sont la priorité absolue de l’Ukraine”.

Conçus pour aider à protéger les zones peuplées et les infrastructures essentielles contre les attaques de drones, de missiles et d’avions, l’équipement et les munitions associées que le Canada donne à l’Ukraine – le premier don du genre que le gouvernement Trudeau a fait au pays assiégé – est évalué à environ 406 $ million.

Ce financement proviendra de l’aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars à l’Ukraine annoncée par Trudeau en novembre 2022.

« Le Canada continuera de collaborer avec les États-Unis, ainsi qu’avec d’autres alliés et partenaires, pour répondre aux priorités de défense de l’Ukraine à court et à long terme, y compris avec des équipements à haute capacité tels que le NASAMS », a déclaré Anand dans un communiqué.

Saluant la décision du Canada de fournir « un bouclier solide pour nos villes et nos citoyens », Zelenskyy a remercié Trudeau pour “nous aider à protéger notre ciel”.