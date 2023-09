Joe Biden apporte son soutien aux travailleurs de l’automobile au milieu de la grève de l’UAW

Quelques heures après le début d’une grève historique parmi les travailleurs des « trois grands » constructeurs automobiles américains, le président Joe Biden a exhorté les dirigeants de l’entreprise à poursuivre les négociations avec les dirigeants syndicaux, soulignant que les travailleurs méritent une « juste part » des bénéfices records.

Dans une brève allocution depuis la Maison Blanche le 15 septembre, le président – ​​qui s’est précédemment présenté comme le président le plus « pro-syndicaliste » de l’histoire américaine – a déclaré que les constructeurs automobiles américains ont enregistré ces bénéfices records « grâce à leurs compétences et à leurs sacrifices extraordinaires ». » de Travailleurs unis de l’automobile membres du syndicat

« Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec ces travailleurs », a-t-il déclaré. « Les travailleurs de l’automobile… méritent un contrat qui les soutient, eux et la classe moyenne. »

M. Biden a également annoncé que son administration déploierait deux principaux collaborateurs à Détroit alors que les deux parties poursuivraient les négociations.

Des milliers de membres du syndicat United Auto Workers – qui représente près de 150 000 travailleurs – ont fait grève le 14 septembre à minuit et ont débrayé dans trois usines, dont une Moteurs généraux site dans le Missouri, un Gué une usine dans le Michigan et un centre Stellantis dans l’Ohio.

Le président s’est entretenu par téléphone avec des dirigeants du secteur automobile et les a exhortés à poursuivre les négociations avec le syndicat avant son récent voyage en Asie, selon la Maison Blanche. Il s’est également récemment entretenu avec le président de l’UAW, Shawn Fain, qui l’a rencontré dans le bureau ovale plus tôt cette année.

« Soyons clairs, personne ne veut de grève, mais je respecte le droit des travailleurs d’utiliser leurs options dans le cadre d’un système de négociation collective, et je comprends leur frustration », a déclaré vendredi M. Biden, ajoutant qu’un contrat devrait être « gagnant-gagnant ». » pour les travailleurs et les constructeurs automobiles.

Des membres des United Auto Workers piquetent et tiennent des pancartes devant le siège de la section locale 900 de l’UAW, en face de l’usine d’assemblage Ford à Wayne, dans le Michigan, le 15 septembre. (AFP via Getty Images)

La grève – la première fois qu’un syndicat frappe les trois entreprises en même temps – est également la première grève nationale du secteur automobile depuis environ quatre ans, après une grève contre GM en 2019.

Les responsables syndicaux et les constructeurs automobiles restent très éloignés dans les négociations sur les salaires, les avantages sociaux et les horaires des travailleurs, entre autres questions. Les dirigeants demandent une augmentation des salaires de 36 pour cent sur quatre ans pour correspondre aux taux de rémunération des dirigeants, ainsi qu’une semaine de travail réduite à 32 heures, un retour aux retraites traditionnelles, la suppression des niveaux de rémunération et le rétablissement des coûts annuels et automatiques. des ajustements de niveau de vie, entre autres avantages.

« C’est un moment déterminant pour notre génération », a déclaré M. Fain dans un discours sur Facebook Live aux membres du syndicat avant la date limite de grève. « L’argent est là. La cause est juste. Le monde regarde. Et l’UAW est prêt à se lever.»

La directrice générale de GM, Mary Barra, a déclaré à CNN que le responsable de l’entreprise chargé d’une augmentation de salaire de 20 pour cent sur quatre ans est un « dirigeant très convaincant… et c’est l’objectif sur lequel je me concentre actuellement ».

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à CNBC qu’il n’y avait « aucun moyen pour nous d’être durable en tant qu’entreprise » selon les revendications du syndicat. « Vous voulez que nous choisissions la faillite plutôt que de soutenir nos travailleurs ? a-t-il déclaré jeudi. « Voici notre proposition : résolvons cela. »

L’administration Biden a déjà joué un rôle clé dans des batailles syndicales très médiatisées au milieu d’une période historique pour l’organisation des travailleurs et d’autres actions syndicales américaines, en évitant une crise. grève des cheminots nationaux à rencontrer les visages des dirigeants syndicaux d’Amazon et de Starbucks à la Maison Blanche.

La secrétaire adjointe au Travail, Julie Su, et le conseiller de la Maison Blanche, Gene Sperling, se rendront désormais dans le Michigan pour offrir le « plein soutien » de l’administration si les parties reprennent les négociations contractuelles, a déclaré M. Biden.

« En fin de compte, les travailleurs de l’automobile contribuent à créer la classe moyenne américaine. Ils méritent un contrat qui les maintient dans la classe moyenne », a-t-il déclaré.