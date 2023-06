Le leader américain Joe Biden a accidentellement appelé le Premier ministre Rishi Sunak « Monsieur le président ».

Le commandant en chef, âgé de 80 ans, accueillait le Premier ministre à la Maison Blanche pour la première fois, mais semblait confus alors que le couple posait pour les caméras.

Rishi Sunak et Joe Biden se serrent la main dans le bureau ovale Crédit : Getty

La paire discutera de forger une nouvelle alliance économique Crédit : AP

Rishi Sunak est arrivé à la Maison Blanche cet après-midi Crédit : AFP

Le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, était à la Maison Blanche pour voir le Premier ministre arriver

M. Sunak a souri maladroitement dans le bureau ovale, alors que M. Biden s’est corrigé : « Eh bien, monsieur le président, monsieur le président, je viens de vous promouvoir. Monsieur le Premier ministre, c’est formidable de vous revoir. »

Le Premier ministre n’avait jamais officiellement visité la Maison Blanche auparavant, ni même Washington DC en tant que Premier ministre.

Il a commencé ses remarques en remerciant M. Biden de l’avoir laissé rester à la Maison Blanche, en plaisantant que « la chambre d’amis dans l’appartement du numéro 10 Downing Street n’est pas tout à fait comparable ».

Plus tard, le président a plaisanté : « Nous allons résoudre tous les problèmes du monde dans les 20 prochaines minutes ».

Et il a raconté une anecdote décousue sur un ancien Premier ministre britannique séjournant à la Maison Blanche.

Il y a énormément d’histoires qui sont racontées, probablement un tas d’apocryphes sur d’anciens premiers ministres « errant vers 3 heures du matin ».

« Vous n’avez pas à vous en soucier avec moi », a plaisanté M. Sunak, notant que M. Biden faisait référence au grand Sir Winston Churchill en temps de guerre. »

M. Biden a ajouté: « Le Premier ministre Churchill et Roosevelt se sont rencontrés ici il y a un peu plus de 70 ans. »

Il a déclaré que les deux dirigeants affirmaient que « la force du partenariat entre la Grande-Bretagne et les États-Unis était la force du monde libre ».

Je pense toujours qu’il y a du vrai dans cette affirmation. »

Interrogé par la presse pour savoir si la relation spéciale était en bonne forme, le président a levé le pouce et a répondu « vraiment en bonne forme ».

Vers 18 h 45, une conférence de presse aura lieu et le résultat des pourparlers sera annoncé.

Le Premier ministre est à Washington DC depuis deux jours.

C’est la première fois qu’il se rend dans la capitale américaine en tant que premier ministre.

Ce matin, M. Sunak a visité une école de DC, où il a regardé des enfants fabriquer des jeux d’échecs en 3D et a aidé à mener une expérience scientifique.

M. Sunak a regardé un drone voler, a planté des graines de jalapeño et a participé à une expérience scientifique.

Il a également assisté à un match de la Major League Baseball.

Les Nationals de Washington ont affronté les Diamondbacks de l’Arizona dans le cadre de la Journée de l’amitié américano-britannique, célébrant les relations entre les deux pays.

Plus tôt dans la journée, M. Sunak a affirmé que le Royaume-Uni et les États-Unis n’avaient pas signé d’accord de libre-échange post-Brexit en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine.

Interrogé à Washington DC sur les raisons pour lesquelles les négociations commerciales avec la Maison Blanche de Joe Biden ont été gelées, le Premier ministre a déclaré que la situation économique avait changé ces dernières années.

Mais le Premier ministre a refusé d’accepter l’échec du gouvernement à conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis équivalant à une « promesse non tenue » – bien qu’un tel accord soit promis dans le manifeste électoral des conservateurs.

Mais Joe Biden avait gelé les négociations bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes lors de son voyage aux États-Unis : « Depuis lors, nous avons eu une pandémie, nous avons eu une guerre en Ukraine, et cela a changé la situation macroéconomique.

« La bonne réponse à cela est de s’assurer que nous concentrons notre engagement économiquement sur les choses qui feront le plus de différence. »