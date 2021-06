Joe Biden appelle à plus de procureurs et d’agents dans la lutte contre le terrorisme domestique

Le plan à quatre volets comprend 100 millions de dollars dans le budget proposé pour 2022 pour ajouter du personnel au DOJ et au DHS

L’administration Biden a dévoilé mardi une stratégie nationale pour lutter contre le terrorisme intérieur, un plan qui s’appuie fortement sur le renforcement des rangs des procureurs, analystes et enquêteurs à travers le gouvernement pour faire face à la menace élevée.

Le plan en quatre volets comprend 100 millions de dollars dans le budget proposé pour 2022 pour ajouter du personnel au ministère de la Justice et au ministère de la Sécurité intérieure, tout en essayant de filtrer les employés du gouvernement existants « qui pourraient constituer des menaces internes ».

Les responsables de l’administration ont déclaré que le Pentagone, le DOJ et le DHS « poursuivaient leurs efforts pour s’assurer que les terroristes nationaux ne sont pas employés dans nos rangs militaires ou des forces de l’ordre et pour améliorer les processus de filtrage et de contrôle », ont déclaré des responsables de l’administration.

Le procureur général Merrick Garland devrait décrire le plan plus en détail plus tard mardi au ministère de la Justice.

La clé de cet effort est un plan visant à améliorer le partage des informations sur les menaces à tous les niveaux de gouvernement, un échec crucial à l’approche des émeutes meurtrières du 6 janvier au Capitole, selon un rapport spécial du Sénat.

La semaine dernière, un comité sénatorial mixte a conclu que les responsables du renseignement américain n’avaient pas mis en garde contre une violence potentielle au Capitole des États-Unis, laissant les forces de l’ordre non préparées à faire face à une foule violente qui voulait renverser les élections de 2020.

« La police de Capitol Hill a été mise dans une situation impossible », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio. « Sans intelligence, formation et équipement adéquats, ils n’avaient pas les outils dont ils avaient besoin pour protéger le Capitole. C’est la dure vérité. »

Le rapport publié par les commissions sénatoriales de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales et des règles a offert une évaluation pointue des défaillances en matière de sécurité et de renseignement entourant l’attaque des partisans de l’ancien président Donald Trump.

L’annonce de la stratégie intérieure de l’administration intervient après que le président Joe Biden a appelé à un nouveau plan dans les premiers jours de sa présidence – à seulement deux semaines de l’assaut meurtrier du Capitole orchestré par des émeutiers pro-Trump qui ont cherché à intervenir alors que le Congrès certifiait l’élection de Biden.

Les émeutiers comprenaient des membres des Proud Boys, un groupe extrémiste lié au nationalisme blanc, le groupe paramilitaire Oath Keepers et d’autres organisations d’extrême droite.

Depuis lors, plus de 400 suspects ont été inculpés dans l’une des plus grandes enquêtes de l’histoire des États-Unis.

« La stratégie globale fournit un cadre national permettant au gouvernement américain et à ses partenaires de comprendre et de partager des informations liées au terrorisme national ; empêcher le recrutement de terroristes nationaux et la mobilisation vers la violence ; perturber et décourager les activités terroristes nationales ; et confronter les contributeurs à long terme au terrorisme national », selon un résumé du plan de la Maison Blanche.

Les autorités américaines du renseignement et de l’application des lois ont élaboré le plan, qui s’appuie sur un rapport de mars qui a révélé que les menaces les plus meurtrières étaient posées par « des extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique qui prônent la supériorité de la race blanche et anti-gouvernement ou anti-autorité extrémistes violents », y compris des milices.

« La stratégie que nous publions aujourd’hui est soigneusement conçue pour lutter contre la violence et réduire les facteurs qui conduisent à la violence, menacent la sécurité publique et portent atteinte à la libre expression des idées », selon le plan de l’administration.

« Dans une vraie démocratie, la violence ne peut pas être un mode acceptable de recherche de changement politique ou social.