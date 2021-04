WASHINGTON – Le président Joe Biden utilisera son premier discours lors d’une session conjointe du Congrès mercredi pour faire pression sur les législateurs afin qu’ils affrontent la violence armée, soulignant la concentration de l’administration sur la réalisation d’un engagement de campagne qui avait été largement éclipsé par la pandémie de coronavirus.

Au cours de ses remarques, Biden réitérera sa caractérisation de la violence armée comme une épidémie, à la fois dans le battement de tambour des récentes fusillades de masse et une augmentation des homicides et de la violence armée dans les communautés à travers le pays, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à USA TODAY.

Il réitérera les appels au Congrès pour qu’il adopte deux projets de loi de la Chambre pour renforcer la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu et combler la soi-disant échappatoire de Charleston, qui permet aux ventes d’armes à feu de se dérouler sans vérification des antécédents terminée si trois jours ouvrables se sont écoulés, selon le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des remarques du président. Les projets de loi, qui bénéficient d’un large soutien public, ont langui dans un Sénat uniformément divisé où les démocrates devraient maintenir leur majorité mince tout en obtenant 10 votes républicains.

Malgré la bataille difficile, les démocrates sont attentifs à l’appel du président. La semaine dernière, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Et le représentant Adam Schiff, D-Californie, ont réintroduit un projet de loi visant à supprimer les protections pour les fabricants et les vendeurs contre les poursuites pour négligence des consommateurs et à permettre aux victimes de violence armée de poursuivre en justice. Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., Un démocrate clé qui dirige les efforts de contrôle des armes à feu, a déclaré à Anderson Cooper de CNN la semaine dernière qu’il avait appelé près de la moitié du caucus républicain « leur demandant de garder l’esprit ouvert ».

Les États-Unis ont déjà été témoins de 165 fusillades de masse cette année, dont 46 pour le seul mois d’avril, selon le groupe indépendant de collecte de données et de recherche Gun Violence Archive. Le groupe définit une fusillade de masse comme un incident avec quatre personnes ou plus blessées ou tuées.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a déclaré la violence armée comme une « épidémie et un embarras international » alors qu’il annonçait une demi-douzaine d’actions exécutives visant à freiner la prolifération des armes dites fantômes, ou des armes introuvables qui peuvent être construites à partir de pièces achetées en ligne, comme ainsi que le resserrement des réglementations sur le type d’appareils stabilisateurs pour les pistolets utilisés le mois dernier à Boulder, au Colorado, des tirs qui ont fait 10 morts.

Les ordres, présentés comme les premières mesures de l’administration pour lutter contre la violence armée, n’ont pas respecté l’engagement de campagne de Biden de rétablir une interdiction des armes d’assaut, de créer un programme de rachat volontaire d’armes à feu et d’envoyer un projet de loi au Congrès pour abroger les protections en matière de responsabilité des fabricants d’armes à feu et fermer la vérification des antécédents. échappatoires lors de son premier jour au pouvoir.

Le président a plutôt utilisé ses premières semaines pour passer un paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars et, plus récemment, ses plans pour une proposition de dépenses tentaculaire de 4 billions de dollars pour les infrastructures ainsi que l’éducation et la garde d’enfants qu’il devrait également exposer lors de son discours. La focalisation laser sur la pandémie a frustré certains défenseurs, qui ont pressé le président de donner suite à son ambitieux programme de contrôle des armes à feu avant que l’attention de la nation ne s’estompe à la suite d’une éruption de fusillades de masse à Atlanta, au Colorado et à Indianapolis.

Une partie de la proposition d’infrastructure de Biden comprend un investissement de 5 milliards de dollars dans des programmes d’intervention contre la violence communautaire sur huit ans, mais le président a également publié une action exécutive pour ordonner à cinq agences fédérales de modifier 26 programmes différents afin de rendre le financement immédiatement disponible pour les programmes d’intervention contre la violence communautaire.

On s’attend à ce que Biden évoque les réalités politiques de l’adoption d’une législation sur la sécurité des armes à feu et l’impasse partisane qui a bloqué les efforts précédents, y compris le sien en tant que sénateur et plus tard en tant que vice-président de l’ancien président Barack Obama à la suite du massacre de l’école Sandy Hook en 2012, a déclaré le responsable. . Biden exhortera à nouveau le Congrès à rétablir l’interdiction des armes d’assaut et des magazines de grande capacité – une mesure qu’il a contribué à faire passer en tant que sénateur en 1994.

Le président soulignera également la popularité des réformes qu’il propose sur la sécurité des armes à feu, y compris parmi les propriétaires d’armes à feu, a ajouté le responsable. Un sondage de suivi Morning Consult-Politico publié plus tôt ce mois-ci a révélé que 64% des électeurs inscrits ont déclaré qu’ils soutenaient des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, contre 28% qui se sont déclarés opposés à une législation plus stricte.

Parmi les mesures les plus populaires, citons l’expansion de la vérification des antécédents et les soi-disant «signaux d’alarme» qui permettent aux tribunaux d’interdire temporairement aux personnes en crise d’accéder aux armes à feu si elles peuvent se blesser ou blesser d’autres personnes.