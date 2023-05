Joe Biden annule son voyage en Australie, laissant aux journalistes des factures massives pour les vols et les hôtels

UN New York Times Le porte-parole a déclaré que le journal avait réservé un voyage sur le vol charter annulé, mais a refusé de commenter davantage. The Associated Press, Nouvelles de la BNCet Le Washington Post voyagent également avec Biden; ils ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu à une demande. Les responsables de la Maison Blanche ont renvoyé une enquête à l’Association des correspondants de la Maison Blanche.

La décision de Biden souligne les coûts énormes que les organes de presse encourent – ​​et parfois perdent – ​​pour couvrir les voyages présidentiels. Cela met également en évidence une préoccupation croissante parmi les journalistes : les charters pour de longs voyages à l’étranger sont devenus trop chers pour tous, sauf pour les organes de presse les plus riches.

Le président américain Joe Biden s’est retiré de l’étape australienne de son voyage, laissant aux médias une lourde facture. Crédit: PA

Bien que les vols charters soient presque toujours plus chers que les vols commerciaux, les journalistes disent qu’ils en ont besoin lors de voyages présidentiels pour suivre l’homme qu’ils couvrent. Les vols commerciaux ne correspondent souvent pas à l’horaire du président, ce qui signifie que les journalistes risquent de manquer l’histoire s’ils ne peuvent pas aller et venir quand Air Force One le fait.

Les coûts croissants des vols ont réduit le nombre de journalistes couvrant le président lorsqu’il se rend à l’étranger. Un journaliste de la Maison Blanche – un vétéran de nombreux voyages présidentiels – a déclaré que les organes de presse étaient de plus en plus réticents à risquer des milliers de dollars pour couvrir une histoire qui pourrait ne pas se produire.