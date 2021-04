David Rothkopf Le président Trump a menti. Le président Biden a dit la vérité.

Le succès le plus notable de Biden est également l’un de ses plus grands triomphes de dé-Trumpification. C’est son bilan dans la lutte contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Étant donné que le COVID-19 était le désastre caractéristique de Trump, l’échec de leadership le plus catastrophique de l’histoire des États-Unis, il ne pouvait plus y avoir d’effacement ou de renversement des politiques et des approches de Trump.

Le président Trump a menti. Le président Biden a dit la vérité. Trump a minimisé l’ampleur des pertes en vies humaines. Biden a fait preuve de compassion. Trump a rejeté la science. Biden l’a adopté. Trump n’avait pas de plan national de distribution de vaccins. Biden a mis en œuvre un plan rapidement malgré les obstacles mis sur son chemin par l’équipe de Trump pendant la transition. Trump et la formule du GOP pour le soulagement du COVID-19 ont aidé les riches. Le plan de sauvetage américain de Biden a mis 1 400 chèques entre les mains de 85% des ménages américains.

Soyons réalistes: Biden, les démocrates et l’Amérique ont besoin de résultats bien plus que d’unité.

Grâce à Trump, des centaines de milliers d’Américains sont morts inutilement. Sous Biden, 200 millions de vaccins ont été administrés en moins de 100 jours et environ 97 millions d’Américains sont entièrement vaccinés mardi.

Le monde s’émerveille maintenant du leadership américain et réclame l’aide des États-Unis alors que, sous Trump, nous étions une nation à la traîne et avons activement aggravé les problèmes associés à la pandémie.

Le fait de réintégrer l’Organisation mondiale de la santé après que Trump nous ait retirés, de confier à quelqu’un la responsabilité d’aider aux efforts mondiaux de vaccination là où Trump n’avait personne, sont également des signes du faux-visage qui a eu lieu.

Biden déclare aux alliés: « L’Amérique est de retour »

Nous pouvons citer d’autres inversions – par exemple, la dé-Trumpification de la politique étrangère a rétabli l’accent sur la diplomatie, les droits de l’homme et la démocratie, rejeté les autocrates préférés de Trump, redéfini les alliances et nous a ramenés dans l’accord de Paris sur le climat et le réengagement avec l’Iran.

Cela dit, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que le Trumpisme reste une force active aux États-Unis, même si Trump n’est pas au pouvoir. Lui et ses partisans restent donc une menace.

(Haut) Le président Donald Trump s’adresse à la foule lors d’un rassemblement en Pennsylvanie. (En bas à gauche) Les partisans de Trump font la queue pour des navettes au Dalton Mall à Dalton, en Géorgie. (En bas à droite) Les participants au rallye assistent au « Rally To Save America » ​​au Freedom Plaza à Washington.

Liban Daily News / AP / USA AUJOURD’HUI

Ils résistent à la vaccination et à notre rétablissement du COVID-19. Ils continuent de promouvoir le «gros mensonge» selon lequel Trump a «gagné» la réélection en novembre dernier. Plus menaçant, les partis républicains nationaux et étatiques soutiennent un programme national de suppression des électeurs. Ils partagent l’objectif trumpien d’essayer de faire en sorte qu’une minorité blanche puisse maintenir le pouvoir malgré les changements démographiques majeurs en cours qui voient la croissance des communautés de couleur dans tout le pays.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Les républicains disent que les ignorants ne devraient pas voter. Je dis allez-y, en commençant par le vôtre.

Si l’agenda Trumpien survit et est avancé par les élections de mi-mandat à la Chambre ou au Sénat américain en 2022, les conséquences négatives à long terme pour notre démocratie pourraient éclipser et menacer la plupart des autres réalisations de Biden. Pour que la dé-Trumpification soit complète, le soutien bipartisan que l’agenda Biden obtient de la part du public doit se traduire par des victoires aux urnes en 2022 et au-delà.

Pour que cela se produise, nous devons affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique afin que de véritables réformes électorales et protections des électeurs puissent être promulguées. Le message doit être diffusé que non seulement Biden est en train de défaire le Trumpisme, mais que les électeurs, étant donné la possibilité d’élections justes, le rejettent également.

Alors que nous célébrons les réalisations de Biden, y compris son bilan remarquable sur l’activité essentielle de la dé-Trumpification de notre gouvernement et de la politique, nous ne devons pas nous concentrer sur le 100e jour de la présidence de Biden, mais sur le jour 657 – jour des élections 2022.

David Rothkopf (@djrothkopf) est membre du USA TODAY Board of Contributors, hôte de « Deep State Radio » et PDG de la société de médias et de podcasting du groupe Rothkopf. Son nouveau livre est « Traitor: A History of American Betrayal from Benedict Arnold to Donald Trump ».