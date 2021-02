Le président Joe Biden a effectué un voyage virtuel en Europe vendredi lorsqu’il a rejoint sa première réunion du G7 où le Premier ministre britannique Boris Johnson l’a accueilli au sein du club leader mondial et l’a accusé d’avoir volé l’un de ses slogans.

Johnson a plaisanté en plaisantant que Biden avait entaillé son extrait de son « reconstruire en mieux » en organisant une réunion en ligne du G7, un groupe des nations les plus riches du monde.

Contraints de se rencontrer virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus, les dirigeants ont souffert d’un dysfonctionnement du microphone – le type qui a frappé de nombreux lieux de travail qui ont du mal à se rencontrer en ligne.

Johnson a dû demander à l’Allemande Angela Merkel de se couper au début.

Lorsqu’il a commencé la réunion, le chancelier l’a soudainement interrompu alors qu’il tentait de dire aux autres, dont le nouveau Premier ministre italien, Mario Draghi, qu’il souhaitait une réunion en face à face lors du sommet du G7 en juin.

«Peux-tu nous entendre Angela», plaisanta Johnson à propos de l’Allemand en riant. «Je pense que vous devez couper le son.

Johnson, président du G7 de cette année, a pressé ses homologues du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis de libérer une partie de leur approvisionnement en vaccins COVID afin que les pays plus pauvres puissent en recevoir, une mesure qui aiderait à mettre fin à la pandémie dans le monde.

Johnson a exhorté les dirigeants du G7 à travailler ensemble pour «reconstruire en mieux» la pandémie. « Reconstruire mieux » était le slogan de la campagne 2020 de Biden.

Il a poursuivi en affirmant que Biden l’avait utilisé, ajoutant: « Je pense qu’il nous l’a peut-être enlevé, mais je l’ai certainement piqué ailleurs – probablement un programme de secours en cas de catastrophe de l’ONU. »

On pouvait voir Biden en train de rire lors de l’appel vidéo.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, président du sommet du G7 de cette année, salue ses collègues dirigeants des pays les plus riches du monde alors qu’il organise une réunion en ligne

Joe Biden a rejoint sa première réunion du G7 en tant que président; il est vu dans la rangée du haut, au milieu

Le président français Emmanuel Macron a assisté à la réunion depuis l’Elysée à Paris; lui et Boris Johnson exhortent leurs collègues dirigeants du G7 à faire don du vaccin COVID aux pays les plus pauvres

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû demander à la chancelière allemande Angela Merkel de couper le son de son micro

Johnson et le président français Emmanuel Macron font pression pour l’accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres du monde, en particulier en Afrique, par exemple en donnant plus d’argent au programme COVAX de l’ONU.

« Nous devons répondre à cette inégalité flagrante », a déclaré Macron lors d’une réunion avec les dirigeants africains mercredi.

Jeudi, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden promettrait une aide américaine de 4 milliards de dollars au programme COVAX, qui vise à garantir un approvisionnement équitable en vaccins contre les coronavirus dans le monde.

Après sa réunion du G7, Biden a dénoncé avec force la Chine et la Russie vendredi lorsqu’il a critiqué le Kremlin pour ses tentatives de saper la démocratie et critiqué Pékin pour ses « abus économiques ».

Lors de ses débuts sur la scène mondiale en tant que président, Biden a clairement indiqué que la politique de Donald Trump « l’Amérique d’abord » était terminée et que les États-Unis seraient une présence mondiale puissante dans les années à venir.

S’adressant à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Biden est revenu sur les remarques qu’il avait faites au groupe il y a deux ans, en tant que simple citoyen.

«J’ai dit à ce moment-là: nous reviendrons. Et je suis un homme de parole. L’Amérique est de retour. Je parle aujourd’hui en tant que président des États-Unis, au tout début de mon administration, et j’envoie un message clair au monde: l’Amérique est de retour », a déclaré le président.

Vendredi, le président Joe Biden a dénoncé avec force la Chine et la Russie dans son allocution à la conférence de Munich sur la sécurité

Dans ses remarques de 10 minutes, Biden a répudié la politique de son prédécesseur, promettant un engagement renouvelé envers l’alliance de l’OTAN et, dans un changement marqué par rapport au ton de Trump, a déchiré la Russie pour sa cyber-ingérence dans les élections américaines.

« Le Kremlin attaque nos démocraties », a déclaré Biden.

Il a critiqué le président russe Vladimir Poutine pour avoir tenté d’affaiblir l’Europe et l’alliance de l’OTAN.

«Poutine cherche à affaiblir les Européens, le projet européen et nos alliés de l’OTAN. Il veut saper l’unité transatlantique et notre détermination. Parce qu’il est tellement plus facile pour le Kremlin d’intimider et de menacer des États individuels », a déclaré Biden.

« C’est pourquoi, lutter contre l’insouciance de l’insouciance et du piratage des réseaux informatiques aux États-Unis, en Europe et dans le monde est devenu essentiel pour protéger notre sécurité collective », a-t-il ajouté.

Et il a poursuivi les inquiétudes de l’administration Trump à propos de la Chine alors même qu’il formulait ses mots sur des tons plus diplomatiques.

« Nous devons lutter contre les abus et la coercition économiques du gouvernement chinois et saper les fondations du système économique international », a-t-il déclaré.

Il a appelé les entreprises chinoises à se soumettre aux mêmes «règles d’entreprise et de gouvernance pour dissuader la corruption dans les pratiques monopolistiques» que les entreprises américaines et européennes.

Mais il a également pris soin d’appeler à la coopération et de noter: « Nous ne pouvons et ne devons pas revenir à l’opposition réflexive et aux blocs rigides de la guerre froide. »

Dans ses remarques, le président Biden a exprimé ses inquiétudes concernant les efforts de la Russie pour saper la démocratie aux États-Unis et ailleurs – au-dessus du président russe Vladimir Poutine

Biden a également exprimé des inquiétudes concernant les pratiques « économiquement abusives » de la Chine qui menacent la concurrence mondiale – au-dessus du président chinois Xi Jinping

Son plus grand message, cependant, était le retour des États-Unis sur la scène mondiale après quatre ans de politique isolationniste.

« Laissez-moi effacer tout doute persistant », a déclaré Biden. «Les États-Unis travailleront en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Union européenne et les capitales du continent, de Rome à Riga, pour relever l’éventail des défis communs auxquels nous sommes confrontés. Nous continuons à soutenir l’objectif d’une Europe entière, libre et en paix. Les États-Unis sont pleinement attachés à notre alliance avec l’OTAN ».

Il a renouvelé l’engagement de l’Amérique envers l’alliance de l’OTAN.

« Les États-Unis sont pleinement attachés à notre alliance de l’OTAN », a-t-il déclaré. «Une attaque contre l’un est une attaque contre tous. C’est notre vœu inébranlable.

Il n’a pas mentionné Trump par son nom, mais il a reconnu le changement de pouvoir.

«Je sais que ces dernières années ont mis à rude épreuve notre relation transatlantique. Mais les États-Unis sont déterminés – déterminés – à renouer avec l’Europe avec vous pour regagner notre position de confiance et de leadership », a-t-il déclaré.

De plus, dans ses remarques à Munich, Biden a noté que les États-Unis étaient officiellement rentrés dans le Accord de Paris sur le climat vendredi après que Trump a retiré le pays de l’accord.

«À partir d’aujourd’hui, les États-Unis sont à nouveau officiellement partie à l’accord de Paris que nous avons mis en place le jour de la Terre. J’accueillerai un sommet des dirigeants pour aider à conduire des actions plus ambitieuses parmi les principaux émetteurs, y compris une action climatique intérieure ici aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Johnson devrait organiser une réunion en personne des dirigeants à Cornwall en juin. Biden prévoit d’y assister si la pandémie de coronavirus le permet.

La Grande-Bretagne accueillera également le prochain sommet de l’ONU sur le climat, la COP26, à Glasgow, en Écosse, en novembre. Johnson a invité Biden à y assister.