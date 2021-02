Les nations occidentales ont dénoncé à plusieurs reprises le coup d’État, les États-Unis ayant lancé des appels aux généraux pour qu’ils abandonnent le pouvoir.

Dans l’action concrète la plus importante pour faire pression sur la junte, M. Biden a annoncé mercredi que son administration coupait l’accès des généraux à 1 milliard de dollars de fonds aux États-Unis.

« J’appelle à nouveau l’armée birmane à libérer immédiatement les dirigeants et militants politiques démocratiques », a déclaré Biden, en signalant de nouvelles sanctions.

« L’armée doit abandonner le pouvoir. »

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a également averti que le bloc pourrait imposer de nouvelles sanctions à l’armée birmane.

« Cela semble être un ensemble de mesures bien calibré … C’est aussi un signal fort que le président Biden lui-même a annoncé », a tweeté l’analyste politique basé au Myanmar Richard Horsey, décrivant les sanctions comme un « message clair » adressé à l’armée.

Il y a eu plus de rapports d’arrestations jeudi, y compris le vice-président de la chambre basse du parlement et une aide clé à Suu Kyi, portant le nombre de détentions liées au coup d’État à plus de 200, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

L’armée a justifié la prise de pouvoir de la semaine dernière en affirmant une fraude électorale généralisée dans les sondages de novembre, qui ont vu un glissement de terrain pour le parti de Suu Kyi.

Il s’est rapidement déplacé pour empiler les tribunaux et les bureaux politiques avec des loyalistes alors qu’il mettait fin à une décennie de régime civil.